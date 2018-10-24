Samsung представит ноутбук с гибким дисплеем

Недавно компания Lenovo объявила о своей готовности выпустить новый планшет со складным дисплеем, который будет иметь диагональ 13 дюймов. Однако компания Samsung не планирует отставать от своего конкурента и намерена выпустить похожее устройство – ноутбук с гибким экраном.

Об этом сообщает Digital Trends.

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Примечательно, что компания также работает над созданием смартфона со складным дисплеем Samsung Galaxy X. Его презентация уже вот-вот состоится. По последним данным, событие состоится 7 ноября на конференции Samsung Developer Conference.

По словам вице-президента Samsung по маркетингу Ли Мина, компания работает не только над созданием складного смартфона, но и над "гибким" ноутбуком. По его словам, дисплей ноутбука будет не только складываться, но и предоставлять новый пользовательский опыт.



Прототип складного смартфона Samsung Galaxy X

В частности, речь идет о возможности уменьшить конструкцию в размерах и взять ноутбук с собой в любое место. Также предполагается, что в разложенном виде дисплей позволит в полной мере наслаждаться фильмами и удобно работать с приложениями.

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О том, что гибкие дисплеи лучше использовать на планшетах и ноутбуках, а не в смартфонах, говорили и представители LG Display. По их мнению, смартфоны слишком часто берутся в руки, и частое открытие и закрытие гибких дисплеев способно быстро сломать смартфоны. А ноутбуки и планшеты используются гораздо реже.

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