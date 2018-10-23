Samsung представит свой первый игровой смартфон

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Samsung представит свой первый игровой смартфон
Samsung представит свой первый игровой смартфон / Фото из свободных источников

Компания Samsung никогда не стремилась выпустить игровое устройство. Однако, по имеющейся информации, южнокорейский производитель все же планирует выйти на рынок игровых смартфонов и уже очень скоро.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Флагманы Samsung созданы как для любителей качественных камер, так и для игроманов, поэтому во всех случаях всегда правильным выбором была покупка флагмана серии Galaxy S или Galaxy Note. Однако в последнее время популярность получили игровые смартфоны.

Так, в апреле этого года Xiaomi выпустила смартфон Black Shark, а уже 23 октября компания покажет Black Shark 2 с LED-подсветкой на торцах. А 10 октября представили вторую версию игрового смартфона Razer Phone.

Компания Huawei, например, начала оснащать свои смартфоны технологией GPU Turbo. Вывод можно сделать один – на рынке есть много интересных игровых решений. Геймерам не нужны камеры и качественный звук в наушниках. Главное – высокая производительность.

Huawei Mate 20X

Huawei представила свой игровой смартфон Mate 20X

Согласно источникам, Samsung работает не только над технологией, которая позволит внедрять фронтальную камеру под дисплей, но еще и над игровым смартфоном. Журналисты предположили, что, скорее всего, устройство станет частью линейки Galaxy A, будет оснащаться процессором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ флэш-памятью. Устройство получит продвинутую систему охлаждения.

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Скорее всего, стоимость смартфона будет ниже стоимости флагманских аппаратов компании, так как оснащать аппарат качественной камерой в этом случае нет смысла.

Отметим, Samsung может представить устройство уже в конце ноября. При этом такое решение довольно странное, ведь в начале следующего года будут представлены смартфоны на процессоре Snapdragon 855, игровой аппарат Samsung не сможет конкурировать, например, с Galaxy S10.

С другой стороны, не исключено, что игровой смартфон компании могут сразу оснастить процессором Snapdragon 855, так как в ноябре будет представлен еще и складной Galaxy X, который точно получит процессор нового поколения. Странно было бы оснащать в таком случае игровой смартфон прошлогодним процессором.

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Теги: Техно Игры Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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