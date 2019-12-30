Samsung придумала новый способ ввода текста

В понедельник, 30 декабря, компания Samsung объявила, что она представит ряд проектов, над которыми сейчас работает, в рамках предстоящей выставки CES 2020 в Лас-Вегасе. Одним из наиболее интересных проектов является SelfieType. По официальной информации, Samsung создала новый способ ввода текста.

Как работает способ от Samsung

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SelfieType использует искусственный интеллект и фронтальную камеру, формируя для пользователя виртуальную клавиатуру, отмечают в компании.

Способ предусматривает, что пользователи смогут набирать текст пальцами на виртуальной клавиатуре, не касаясь к экрану. На официальном сайте Samsung говорится, что SelfieType легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Применение нового способа ввода

Отмечается, что эта функция может также работать на смартфонах, планшетах и ноутбуках других компаний, оснащенных фронтальной камерой. Таким образом, вполне вероятно, что после завершения проекта и его готовности к коммерческому распространению Samsung может предложить эту функцию другим производителям.

В компании рассказали, что SelfieType не требует дополнительного оборудования и не использует проекцию виртуальной клавиатуры. За движениями пальцев будут следить камера и искусственный интеллект.

Насколько точным и удобным окажется подобный способ ввода, мы узнаем уже совсем скоро.

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