Samsung работает над 600-мегапиксельным датчиком камеры, превосходящим человеческий глаз

Разрешение человеческого глаза по сравнению с камерой смартфона специалисты оценивают примерно в 500 мегапикселей, что значительно больше, чем у любого из современных гаджетов. Но вскоре ситуация может измениться в пользу "цифры".

Компания Samsung намерена выпустить сенсор с рекордным для индустрии разрешением, сообщает Sam Mobile.

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Йонгин Пак, исполнительный руководитель подразделения System LSI Business в Samsung Electronics, заявил, что компания планирует разработать 600-мегапиксельные датчики камеры. По его словам, создать баланс между разрешением и размером пикселя – сложная задача, поскольку уменьшение последних может снизить качество изображения.

Чтобы улучшить ситуацию, производитель доработает фирменную технологию объединения соседних пикселей. Она позволяет увеличить поглощение света и уменьшить количество шумов при съемке в условиях недостаточного освещения.

Для чего Samsung такие камеры

Ожидается, что первыми 600-мегапиксельные датчики получат не смартфоны, а беспилотники, умные автомобили и некоторые устройства интернета вещей. Кроме того, в планы компании входит выпуск датчиков, чувствительных к ультрафиолетовому диапазону – их можно использовать, в том числе для диагностики рака кожи. В свою очередь, сенсоры инфракрасных камер могут помочь в контроле качества на промышленных предприятиях.

Что касается смартфонов, то, по слухам, такие флагманы Samsung получат 150-мегапиксельные сенсоры камер Nonacell. Дата анонса и предполагаемая цена 600-Мп решений неизвестны.

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