Samsung работает над совершенно другим дисплеем: детали

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Samsung работает над совершенно другим дисплеем
Samsung работает над совершенно другим дисплеем / Android Central

Компания Samsung запатентовала принципиально новый тип экранов. Конструкция, которая растягивается, может стать основой следующих флагманов южнокорейского производителя.

Об этом сообщает 4PDA.

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Речь идет о конструкции, с помощью которой дисплей раздвигается между двумя половинами корпуса, превращаясь из компактного смартфона в полноценный планшет. В документе описаны возможные варианты строения корпуса, креплений и шарниров, осуществляющих подобную трансформацию.

Samsung
Патент дисплея, который растягивается от Samsung

Отметим, Samsung подала патент на регистрацию в первом квартале 2018 года. Еще раньше, в мае 2017 года, на одном из мероприятий компания продемонстрировала прототип 9,1-дюймового OLED-дисплея, способного растягиваться без потери свойств. Матрицу продавили изнутри на 12 мм, после чего экран вернулся в исходное состояние, продолжая работать все это время.

Презентация Samsung дисплея, который растягивается – смотрите видео

 

Сейчас можно только догадываться когда первое подобное устройство появится на рынке.

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Теги: Техно Samsung Разработки Смартфоны
Источник: Техно
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