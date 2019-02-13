Samsung работает над созданием очень бюджетного смартфона

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Samsung готовит новый бюджетник
Samsung готовит новый бюджетник / techspot.com

Компания Samsung вскоре может представить очень бюджетный смартфон, который будет работать под управлением операционной системы Android Go.

Как информирует ixbt.com, будущая новинка уже появилась на базе популярного тестового пакета Geekbench. Там смартфон фигурирует под названием Samsung SM-A260F.

Устройство получило однокристальную систему Samsung Exynos 7870, что будет работать в паре с гигабайтом оперативной памяти.

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Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Android Go). Это означает, что получит специальную упрощенную версию Android и уменьшенные версии приложений, не такие «требовательные» к начинке устройства.

Учитывая характеристики смартфона можно предположить, что его цена не должна превысить 100 долларов.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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