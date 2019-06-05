Samsung работает над технологией 6G

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Samsung работает над технологией 6G
Samsung работает над технологией 6G / itc.ua

Компания Samsung Electronics начала изучать телекоммуникационную сеть шестого поколения. Для этого компания запустила новый исследовательский центр.

Как пишет издание Korea Herald, основу центра составили сотрудники, которые занимались сетями 5G.

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Детали. Samsung сформировала Центр исследований передовых коммуникаций под управлением Samsung Research. После запуска технологий пятого поколения компания расширила группу исследования телекоммуникаций до уровня центра.

Samsung Research, наряду с сетью 6G, отвечает за исследования и разработки в области искусственного интеллекта и робототехники.

Когда заработает. В апреле 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая начала коммерческую эксплуатацию мобильной связи пятого поколения. Стандарт 6G должен прийти на смену 5G. Но произойдет это не скоро. По прогнозам, новое поколение телекоммуникационной сети заработает не раньше 2025 года.

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Теги: Техно Samsung Интернет Новости Техно 5G
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