Samsung раскрыла детали новой фирменной оболочки One UI: видео

Компания Samsung Electronics опубликовала видео, на котором показан интерфейс новой фирменной оболочки One UI. Отметим, программное обеспечение будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Об этом сообщает Ferra.

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Samsung представила One UI в ноябре на конференции для разработчиков SDC 2018 в Сан-Франциско. Первыми смартфонами, которые получат обновление One UI, станут флагманские Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+, релиз Android 9.0 Pie для них назначен на январь 2019 года.

Обзор новой оболочки Samsung One UI – смотрите видео

По словам разработчиков, новый дизайн One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Интерфейс отражает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс оптимизировали, и теперь он позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.

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