Samsung решила изменить индустрию дисплеев: что готовит компания

52 Читати новину українською
Samsung решила изменить индустрию дисплеев
Samsung решила изменить индустрию дисплеев / kandevelopment.com

Компания Samsung провела встречу с инвесторами, во время которой заявила об инвестиции в размере 11 миллиардов. Именно такие средства компания вкладывает в разработку и производство дисплеев нового поколения.

Как пишет Gizchina, таким образом компания решила бороться с давлением, которое оказывается китайскими конкурентами.

Интересно: Смартфон Essential Phone получил очень неординарный дизайн

Чем будут удивлять. Компания планирует создать совершенно новые экраны, которые должны “изменить индустрию дисплеев”. Вероятно, уже скоро мы увидим смартфоны-свитки, растягивающиеся панели.

В компании пока говорят, что они построят новую линию производства дисплеев на квантовых точках. Линия начнет производство в 2021 году с начальной мощностью в 30 000 панелей размером более 65 дюймов. После этого производственные мощности увеличатся.

via GIPHY

Компания также разработала план развития до 2025 года, в котором говорится, что в течение этих лет инвестиции позволят создать более 80 000 новых рабочих мест.

Кроме того, компания намерена удерживать лидирующие позиции на корейском рынке. Так, правительство Южной Кореи поддерживает Samsung и планирует инвестировать около 330 миллионов долларов в новые дисплейные технологии.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Я ничего этого не боюсь, – Зеленский о протестах из-за формулы Штайнмайера
сегодня
455
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
9 октября 20:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 3371
Большая презентация продуктов Xiaomi в Киеве: как это было
9 октября 18:06 Большая презентация продуктов Xiaomi в Киеве: как это было
Ірина Полицька 86
Redmi Note 8 Pro официально презентовали в Украине: характеристики и цена смартфона
9 октября 12:04 Redmi Note 8 Pro официально презентовали в Украине: характеристики и цена смартфона
11369
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
8 октября 09:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
36191
Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
7 октября 21:04 Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
Ірина Полицька 580
Новости
Больше новостей
Залиште відгук