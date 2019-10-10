Samsung решила изменить индустрию дисплеев: что готовит компания

Компания Samsung провела встречу с инвесторами, во время которой заявила об инвестиции в размере 11 миллиардов. Именно такие средства компания вкладывает в разработку и производство дисплеев нового поколения.

Как пишет Gizchina, таким образом компания решила бороться с давлением, которое оказывается китайскими конкурентами.

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Чем будут удивлять. Компания планирует создать совершенно новые экраны, которые должны “изменить индустрию дисплеев”. Вероятно, уже скоро мы увидим смартфоны-свитки, растягивающиеся панели.

В компании пока говорят, что они построят новую линию производства дисплеев на квантовых точках. Линия начнет производство в 2021 году с начальной мощностью в 30 000 панелей размером более 65 дюймов. После этого производственные мощности увеличатся.

Компания также разработала план развития до 2025 года, в котором говорится, что в течение этих лет инвестиции позволят создать более 80 000 новых рабочих мест.

Кроме того, компания намерена удерживать лидирующие позиции на корейском рынке. Так, правительство Южной Кореи поддерживает Samsung и планирует инвестировать около 330 миллионов долларов в новые дисплейные технологии.

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