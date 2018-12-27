Samsung скоро представит экран, который разговаривает

24 Читати новину українською
Samsung представит экран, который разговаривает
Samsung представит экран, который разговаривает / advertology.ru

Сейчас компания Samsung усердно работает над тем, чтобы сделать дисплей смартфона максимально безрамочным. И решение компании с "дырой" в экране смартфона является лишь промежуточным шагом на пути к полной безрамковости.

Как пишет Gizmochina, Samsung уже работает над разработкой соответствующих технологий, которые помогут размещать камеру и разговорный динамик под экраном таким образом, чтобы они оставались невидимыми.

Читайте также: Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24

Так, компания уже создала экран, что может "разговаривать", то есть он подает звук с помощью вибраций и технологии костной проводимости.

Как пишут журналисты, такие "говорящие" экраны OLED для смартфонов войдут в экспозицию Samsung на январской выставке CES 2019.

Пока технология появляются под названием Sound on Display (SoD). Это решение позволит производителям сделать рамки экрана еще тоньше и высвободить еще больше места под экран.

Интересно, что Samsung уже обещала внедрять эту инновацию в первую очередь в моделях среднего сегмента.

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
26 декабря 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 325
Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
26 декабря 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
592
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
26 декабря 14:01 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
332
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
24 декабря 16:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
Ірина Полицька 1178
Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
24 декабря 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
411
Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
23 декабря 20:08 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
3632
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук