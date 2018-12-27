Samsung скоро представит экран, который разговаривает

Сейчас компания Samsung усердно работает над тем, чтобы сделать дисплей смартфона максимально безрамочным. И решение компании с "дырой" в экране смартфона является лишь промежуточным шагом на пути к полной безрамковости.

Как пишет Gizmochina, Samsung уже работает над разработкой соответствующих технологий, которые помогут размещать камеру и разговорный динамик под экраном таким образом, чтобы они оставались невидимыми.

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Так, компания уже создала экран, что может "разговаривать", то есть он подает звук с помощью вибраций и технологии костной проводимости.

Как пишут журналисты, такие "говорящие" экраны OLED для смартфонов войдут в экспозицию Samsung на январской выставке CES 2019.

Пока технология появляются под названием Sound on Display (SoD). Это решение позволит производителям сделать рамки экрана еще тоньше и высвободить еще больше места под экран.

Интересно, что Samsung уже обещала внедрять эту инновацию в первую очередь в моделях среднего сегмента.

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