Samsung снова намекнул, что выпуск гибкого смартфона уже не за горами

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Samsung намекнул на выход гибкого осмарфтона
Samsung намекнул на выход гибкого осмарфтона

Компания Samsung вновь напомнила, что готовит гибкий смартфон и скорее всего новинка появится уже до конца этого года. Так, на официальном Twitter компании появился интересный логотип, намекающий на гибкое устройство.

Дизайнеры изобразили надпись Samsung так, как будто он — складной смартфон. Также есть слухи, что свой гибкий смартфон компания покажет на мероприятии Samsung Developers Conference, которое запланировано на 7-8 ноября.

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Складной смартфон должен объединить в себе возможности планшета и смартфона, то есть он получит большой экран, при этом его можно будет складывать, что сделает его компактным, как смартфон.

Новий логотип Samsung
Новый логотип Samsung

Но первой в этой разработке компании уже не стать. 31 октября китайский производитель Rouyu Technology неожиданно презентовал первый в мире гибкий смартфон – FlexPai. Идея гаджета под названием FlexPai заключается в наличии большого экрана, как у планшета, который при ненадобности можно сложить пополам и пользоваться устройством как смартфоном.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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