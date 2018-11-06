Samsung снова намекнул, что выпуск гибкого смартфона уже не за горами

Компания Samsung вновь напомнила, что готовит гибкий смартфон и скорее всего новинка появится уже до конца этого года. Так, на официальном Twitter компании появился интересный логотип, намекающий на гибкое устройство.

Дизайнеры изобразили надпись Samsung так, как будто он — складной смартфон. Также есть слухи, что свой гибкий смартфон компания покажет на мероприятии Samsung Developers Conference, которое запланировано на 7-8 ноября.

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Складной смартфон должен объединить в себе возможности планшета и смартфона, то есть он получит большой экран, при этом его можно будет складывать, что сделает его компактным, как смартфон.



Новый логотип Samsung

Но первой в этой разработке компании уже не стать. 31 октября китайский производитель Rouyu Technology неожиданно презентовал первый в мире гибкий смартфон – FlexPai. Идея гаджета под названием FlexPai заключается в наличии большого экрана, как у планшета, который при ненадобности можно сложить пополам и пользоваться устройством как смартфоном.

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