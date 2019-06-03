Samsung создала чехлы с изображениями супергероев Marvel: фото

Компания Samsung приготовила приятный сюрприз для фанатов супергероев Marvel. Южноамериканский производитель создал чехлы Galaxy Friends с изображениями супергероев.

Как пишет tehnot.com эти чехлы с героями Marvel доступные для смартфонов A40, A50 и A70.

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Специально для фанатов Marvel

При этом дизайн аксессуаров отличается от аналогичных чехлов для флагманских смартфонов линейки S10, которые были представлены этой зимой.

Кроме того, если пользователи приобретут такой аксессуар и они получат возможность загрузить тему оформления рабочего стола и экрана блокировки с соответствующим героем Marvel.



Покупателей ждет приятный бонус

Цена. Стоимость чехла с любым героем вселенной Marvel – 30 евро (780 гривен).

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