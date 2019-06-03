Samsung создала чехлы с изображениями супергероев Marvel: фото

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Samsung создала чехлы с изображениями супергероев Marvel
Samsung создала чехлы с изображениями супергероев Marvel / tehnot.com

Компания Samsung приготовила приятный сюрприз для фанатов супергероев Marvel. Южноамериканский производитель создал чехлы Galaxy Friends с изображениями супергероев.

Как пишет tehnot.com эти чехлы с героями Marvel доступные для смартфонов A40, A50 и A70.

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Чохли для смартфонів Samsung
Специально для фанатов Marvel

При этом дизайн аксессуаров отличается от аналогичных чехлов для флагманских смартфонов линейки S10, которые были представлены этой зимой.

Кроме того, если пользователи приобретут такой аксессуар и они получат возможность загрузить тему оформления рабочего стола и экрана блокировки с соответствующим героем Marvel.

Чохли для смартфонів Samsung
Покупателей ждет приятный бонус

Цена. Стоимость чехла с любым героем вселенной Marvel – 30 евро (780 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Кино Смартфоны Samsung
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