Samsung создала экологическую упаковку, из которой можно сделать домик для кота

Компания Samsung Electronics создала оригинальное экологическое решение по их упаковкам. Производитель предлагает сделать из упаковки тумбочку, журнальный столик или домик для кота.

Как рассказали в Samsung, новая технология упаковки получила название Eco-Package, направлена она, конечно, на то чтобы уменьшить количество отходов и дать новую жизнь "мусору".

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Как говорят в компании, упаковка Eco-Package не только подходит для вторичного использования, но и экологически безопасна, так как разработана из биопластика и переработанной бумаги.

Цель

Конечно, экологическая. Согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США (АООС США), около 95% производимых картонных коробок пользователи выбрасывают сразу после распаковки. Поэтому ежегодно 90 миллиардов картона попадает на свалку.

Samsung создала экологичную упаковку Eco-Package

Задачи Eco-Package – сократить количество таких отходов. Новую коробку можно получить, купив интерьерные телевизоры The Serif.

Кстати, создание новой "мебели" не отнимет у владельцев много времени. На превращение коробки в полезный предмет уйдет 30-40 минут. Инструкцию по сборке тумбочки возле кровати, подставки для журналов, домика для кошки или другой мебели можно получить по QR-коду на боковой стороне коробки.

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