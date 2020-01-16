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Samsung создала экологическую упаковку, из которой можно сделать домик для кота

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Компания Samsung Electronics создала оригинальное экологическое решение по их упаковкам. Производитель предлагает сделать из упаковки тумбочку, журнальный столик или домик для кота.

Как рассказали в Samsung, новая технология упаковки получила название Eco-Package, направлена она, конечно, на то чтобы уменьшить количество отходов и дать новую жизнь "мусору".

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Как говорят в компании, упаковка Eco-Package не только подходит для вторичного использования, но и экологически безопасна, так как разработана из биопластика и переработанной бумаги.

Цель

Конечно, экологическая. Согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США (АООС США), около 95% производимых картонных коробок пользователи выбрасывают сразу после распаковки. Поэтому ежегодно 90 миллиардов картона попадает на свалку.

Samsung створила екологічну упаковку

Samsung создала экологичную упаковку Eco-Package

Задачи Eco-Package – сократить количество таких отходов. Новую коробку можно получить, купив интерьерные телевизоры The Serif.

Кстати, создание новой "мебели" не отнимет у владельцев много времени. На превращение коробки в полезный предмет уйдет 30-40 минут. Инструкцию по сборке тумбочки возле кровати, подставки для журналов, домика для кошки или другой мебели можно получить по QR-коду на боковой стороне коробки.

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16 января
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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Samsung Бытовая техника
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