Samsung выпустила стильные смарт-часы Galaxy Watch Tous

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Смарт-часы Galaxy Watch Tous
Смарт-часы Galaxy Watch Tous

Компания Samsung совместно с испанским ювелирным брендом Tous выпустила лимитированную коллекцию смарт-часов Galaxy Watch Tous. Новинку уже показали на неделе моды в Мадриде.

Как пишеи pingvin.pro, Galaxy Watch Tous "засветила" актриса, амбассадор обоих брендов, Паула Эчеваррия в январе 2019 года.

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Характеристики. Новинка получила два сменных силиконовых ремешка – телесного или черного цвета. С помощью гаджета можно писать сообщения, делать вызовы. Также девайс обеспечивает быстрый доступ к картам и воспроизведению музыки.

Получила новинка и классический набор функций фитнес-трекера – шагомер, мониторинг сна, уведомления о физических нагрузках и тому подобное.

Правда, купить лимитированную версию часов от Samsung пока можно только в магазинах Tous в Испании.

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Samsung
Источник: 24 Канал
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