Samsung закрыл свой последний завод в Китае

Южнокорейская компания Samsung закрывает последний завод по производству смартфонов в Китае. Завод, размещенный в провинции Гуандун, открыли в 1992 году.

Как передает dt.ua по состоянию на 2017 год на этом заводе работали 6 тысяч человек, он выпускал 63 миллиона единиц продукции.

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Почему завод закрывают? На такой шаг корпорация пошла из-за снижения объемов производства в июне. Кроме того, на фоне ухудшения экономических показателей в Китае постепенно выросла стоимость труда.

При этом сейчас доля Samsung на рынке Китая составляет 1%, в сравнении с 15% в середине 2013 года. Ведь местные потребители страны отдают предпочтение китайским брендам, таким как Huawei и Xiaomi. Поэтому такой шаг южнокорейского производителя выглядит вполне логичным.

В общем, компания Samsung является лидером по продажам смартфонов в мире. Наибольший спрос продукция компании имеет в Европе, в том числе и в Украине.

Ранее, к слову, решила закрыть завод в Китае компания Sony. Японская корпорация решила сосредоточить производство смартфонов в Таиланде.

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