Samsung запатентовала интересный безрамочный смартфон: фото

40 Читати новину українською
Samsung запатентовала интересный безрамочный смартфон
Samsung запатентовала интересный безрамочный смартфон / Фото из свободных источников

Компания Samsung зарегистрировала новый патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Южнокорейский производитель запатентовал полностью безрамочный смартфон, дисплей которого растекается по боковым граням.

Об этом сообщает LetsGoDigital.

Читайте также: Samsung показала очень странный 5G-смартфон: фото

У такого смартфона рамки вокруг экрана вообще отсутствуют, а стороны используются как дополнительные дисплеи с возможностью сенсорного управления и отображения дополнительной информации.

Samsung
Samsung запатентовала безрамочный смартфон

Подобное решение было использовано в Galaxy Note Edge, но в данном случае Samsung пошла дальше и использовала все боковины корпуса.

Чтобы реализовать такой концепт, Samsung придется встроить все сенсоры, фронтальную камеру и динамики под экран. Впрочем, подобные наработки корейский производитель уже демонстрировал. Вполне возможно, что в ближайшие годы такой смартфон станет реальностью.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Разработки Samsung
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
4 декабря 23:04 Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
171
Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
4 декабря 18:27 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
128
Умная техника для кухни, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи
29 ноября 10:00 Умная техника для кухни, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
3 декабря 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
1663
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 717
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 972
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук