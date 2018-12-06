Samsung запатентовала интересный безрамочный смартфон: фото

Компания Samsung зарегистрировала новый патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Южнокорейский производитель запатентовал полностью безрамочный смартфон, дисплей которого растекается по боковым граням.

Об этом сообщает LetsGoDigital.

Читайте также: Samsung показала очень странный 5G-смартфон: фото

У такого смартфона рамки вокруг экрана вообще отсутствуют, а стороны используются как дополнительные дисплеи с возможностью сенсорного управления и отображения дополнительной информации.



Samsung запатентовала безрамочный смартфон

Подобное решение было использовано в Galaxy Note Edge, но в данном случае Samsung пошла дальше и использовала все боковины корпуса.

Чтобы реализовать такой концепт, Samsung придется встроить все сенсоры, фронтальную камеру и динамики под экран. Впрочем, подобные наработки корейский производитель уже демонстрировал. Вполне возможно, что в ближайшие годы такой смартфон станет реальностью.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно