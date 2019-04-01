Samsung запатентовала еще один гибкий смартфон: фото
Компания Samsung стала одной из первых, кто представил гибкий смартфон. Samsung Galaxy Fold уже вскоре поступит в продажу, однако южнокорейский производитель решил не останавливаться только на одном гибком устройстве.
Как сообщает Gizmochina, Samsung уже запатентовала несколько типов дизайна для складного смартфона.
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Но в Глобальной базе данных дизайна ВОИС (Всемирного бюро интеллектуальной собственности) была опубликована еще одна модель, которая была подана Samsung Electronics в 2017 году.
Как выглядит патент от Samsung? Эскиз дизайна, который подали вместе с заявкой на патент, показывает, что смартфон имеет большой гибкий экран, который можно сложить вдвое.
Патент гибкого смартфона от Samsung
Когда экран раскрывается, он превращается в планшет. Когда устройство сложено, дисплей будет отображаться с обеих сторон – как спереди, так и сзади.
Как может выглядеть еще один гибкий смартфон Samsung
Сходство с гибким смартфоном Xiaomi. Двойной складной смартфон от Samsung очень похож на складной смартфон Xiaomi, который компания уже анонсировала.
Однако оба смартфона отличаются по толщине. В то время как телефон Samsung толще по бокам и тоньше посередине, у смартфона Xiaomi одинаковая толщина.
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