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Samsung запатентовала футуристический смартфон с овальным экраном

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Samsung запатентовала футуристический смартфон / nl.letsgodigital.org

Компания Samsung запатентовала новый смартфон Galaxy, который будет иметь футуристический дизайн с овальным экраном. Хотя на самом деле там должно быть сразу три дисплея.

Как передает letsgodigital.org, Samsung Display уже подала этот патент в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

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Что интересного

Сверху и снизу экрана производитель планирует разместить два вспомогательных дисплея, на которых будут располагаться различные иконки приложений и органы управления.

Кроме того, смартфон получит вспомогательные дисплеи, которые можно использовать для регулировки громкости и управления воспроизведением при просмотре видеороликов, а также для контроля других элементов запущенного приложения и тому подобное.

Samsung запатентувала футуристичний смартфон
Samsung запатентовала футуристический смартфон

Выглядит такое решение очень интересно. Но стоит добавить, что факт регистрации патента еще не гарантирует, что устройство будут разрабатывать и оно 100% поступит в продажу.

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Теги: Смартфоны Техно Новости Техно Samsung
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