Samsung запатентовала первый гибкий телевизор: его покажут уже совсем скоро

Компания Samsung запатентовала крайне необычный формат телевизора с плоским экраном. При желании его можно согнуть, причем в двух направлениях, без повреждений для экрана или других конструкций. Новую модель продемонстрируют на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Как сообщает LetsGoDigital, Samsung Electronics 19 ноября 2019 года подала в ведомство США по патентам и товарным знакам патент на "метод и терминал для воспроизведения контента".

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Что известно об инновационном телевизоре

Все указывает на то, что Samsung Electronics готовит телевизор с OLED-экраном, который можно использовать в плоском и согнутом состоянии.



Патентные изображения разработки Samsung

Кроме того, в начале этого месяца корейская компания подала еще одну патентную заявку на телевизор, который может менять форму. Источники считают, что Samsung представит этот телевизор на выставке CES 2020.

Также предполагается, что этот телевизор будет использовать технологии microLED.

Что такое CES 2020?Это выставка потребительской электроники, которая проводится ежегодно в январе в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Эта выставка организуется и финансируется торговой организацией Consumer Electronics Association. На этой выставке демонстрируются новейшие разработки в сфере бытовой электроники со всех уголков мира.

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