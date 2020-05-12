Самые мощные смартфоны среднего класса: свежий рейтинг Antutu

Разработчики мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали сводный рейтинг производительности среднебюджетных Android-устройств по итогам первого квартала 2020 года. Список включает глобальные версии гаджетов.

Примечательно, что лидерство в перечне заняла не модель с процессором от Qualcomm или MediaTek.

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Самые мощные среднебюджетные смартфоны

Возглавил рейтинг устройств среднего класса с результатом 308 853 балла Huawei Nova 7i, представленный в апреле 2020 года. Построен гаджет на базе мобильной платформы Kirin 810.



Huawei Nova 7i

Второе место занял Redmi Note 8 Pro с процессором MediaTek Helio G90T, который набрал в AnTuTu 291 742 балла.



Redmi Note 8 Pro

На третьем – Realme 6, который получил по результатам тестирования 291 093 балла.



Realme 6

В список также вошли модели Realme 6 Pro 8/128 ГБ (282 519 баллов), Redmi Note 9S 6/128 ГБ (277 954), Realme X2 6/64 ГБ (270 995), Xiaomi Mi 9T 6/128 ГБ (265 032), Samsung Galaxy A80 8/128 ГБ (264 952), Samsung Galaxy A71 6/128 ГБ (264 860) и Xiaomi Mi Note 10 6/128 ГБ с результатом 263 965 ГБ.



Рейтинг среднеценовых смартфонов

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