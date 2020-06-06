Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала новый отчет относительно производителей нательных девайсов. Как сказано в отчете, мировые поставки этих девайсов составили 72,6 миллиона единиц в первом квартале 2020 года.

Это сразу на 29,7% больше, чем в этом же периоде в прошлом году, рассказали 24 каналу в пресс-службе Huawei.

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В сегменте смарт-часов глобальные поставки в первом квартале 2020 года достигли 16,9 миллиона единиц, что на 7,1% ниже, чем в прошлом году.

Рейтинг производителей

Еще один интересный факт, что китайский производитель Huawei поднялся на 2 строчку в рейтинге производителей умных часов, отгрузив 2,6 миллиона устройств. Это сразу на 118,5% больше, чем в прошлом году. Huawei стала единственным производителем смарт-часов, объемы поставок которого выросли более чем на 100%.

Рейтинг производителей смарт-часов / прессслужба Huawei

Первую строчку в дальнейшем занимает компания Apple, их фирменный девайс Apple Watch является самым популярным смарт-часами в мире. Однако, по сравнению с прошлым годом, показатель продаж упал на 2,2%. На 3 месте – компания Samsung. Продажу ее фирменных умных часов тоже упали на 7,2%.