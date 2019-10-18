Самые дорогие бренды мира: эксперты сформировали рейтинг

Эксперты Interbrand сформировали рейтинг самых дорогих брендов мира. И как свидетельствуют данные аналитиков, лидеры рейтинга продолжают наращивать свои прибыли.

Как свидетельствует рейтинг Interbrand, самым дорогим брендом является компания Apple, стоимость этой марки за год выросла на 9% и сейчас составляет 234 миллиарда долларов.

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На второй строчке – корпорация Google. Стоимость этого бренда выросла на 8% и сейчас составляет 167,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Amazon. Компания показала скачок сразу на 24%. Сейчас стоимость бренда оценивают в 125,3 миллиарда долларов.

Далее в рейтинге техногигант Microsoft. Рост стоимости ее бренда эксперт оценили в +17% или 109 миллиарда долларов. На 5 строчке компания Coca-Cola. Интересно, что до недавнего времени корпорация возглавляла этот рейтинг. И сейчас цена ее бренда показывает негативную тенденцию – -4% за последний год. На данный момент бренд Coca-Cola оценили в 63,362 миллиарда долларов.

На 6 месте еще один технологический гигант – компания Samsung. Ее бренд показывает несущественный рост- + 2%. Эксперты оценили стоимость бренда в 61,098 миллиарда долларов.

Рейтинг самых дорогих брендов мира

На 7 месте бренд Toyota. Он показал + 5% роста стоимости бренда-до 56,246 миллиарда долларов. 8 место – еще один автомобильный бренд Mercedes. Он тоже имеет +5% к стоимости бренда. Сейчас бренд оценен в 50,832 миллиарда долларов.

На 9 строчке McDonalds – +4% к стоимости бренда. Бренд компании сейчас стоит 45,362 миллиарда долларов. А замыкает первую десятку корпорация Disney с показателем +11 за последний год. Стоимость ее бренда составляет 44,352 миллиарда долларов.

Кстати, согласно рейтингу BrandZ's 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands, самым дорогим брендом стала корпорация Amazon. По оценкам экспертов, стоимость этого бренда за год выросла на 52% и достигла 315,5 миллиарда долларов.

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