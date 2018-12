Самые громкие игровые анонсы 2019 года

Год, который подходит к концу, был переполнен громкими релизами. Геймеры получили возможность ознакомиться с такими шедеврами, как Red Dead Redemption 2, God of War, Far Cry 5 и Shadow of the Tomb Rider. Однако давайте заглянем в не такое уж и далекое будущее – приближающийся год. Какие же игры ждут нас в 2019 году?

Devil May Cry 5 Дата релиза творения от Capcom R&D Division 1 установлена на март 2019 года. От того момента, когда свет увидела четвертая часть легендарной франшизы приключений Данте прошло уже 10 лет. Наконец в следующем году владельцы консолей от Sony и Microsoft, а также PC геймеры смогут снова окунуться в фантастический мир Devil May Cry. Правда, на этот раз нам предстоит познакомиться с новым главным героем – Неро. В предстоящей игре Capcom делает ставку на обновленную механику боевой системы. Главной фишкой Devil May Cry 5 станут сменные протезы, которые призваны кардинально изменить геймерский экспириенс фанатов серии. Читайте также: В магазине Origin стартовала новогодняя распродажа игр: интересные предложения Anthem Этот проект станет попыткой команды BioWare реабилитироваться перед фанатами. Игра увидит свет 22 февраля 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Новинка позиционируется, как представитель жанра Action-RPG. Разработчики уверяют, что игра подарит неслыханный опыт кооперативного прохождения. Сюжетную кампанию можно будет проходить командой до четырех человек, а одной из ключевых особенностей новинки станет возможность создания собственных историй. Также обещают много сюжетных дополнений и это, казалось бы, очень круто, однако следует учесть тот факт, что в роли издателя выступает Electronic Arts, а это та компания, которая не обойдет возможности «стрясти» побольше денег из кошельков геймеров. Остается надеяться, что сюжетную кампанию новой Anthem не порежут и не анонсируют, как полноценные сюжетные аддоны. Resident Evil 2 Remake И снова возвращение легендарной франшизы от Capcom. Похоже компания решила устроить настоящий праздник для геймеров в 2019 году. Римейк непревзойденной Resident Evil 2 запланирован на 25 января 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Разработчики уверяют, что игра будет несколько отличаться от оригинала. Сюжетную линию обновят и дополнят, а скримеры и страшилки спрячут по-новому. Создатели отметили, что они хотят сосредоточить внимание геймеров на тех персонажах сюжетной линии, которые слишком быстро умерли во время событий, развернувшихся в Раккун-сити. Читайте также: Студия Blizzard устроила собственную безумную новогоднюю распродажу игр Хардкорным фанатам серии не стоит беспокоиться возможной казуальностью новинки. Разработчики пообещали, что они непременно перенесут все хардкорные элементы, как отсутствие автоматического сохранения, в римейк версию. Dying Light 2 И пока следующая часть серии еще не увидела свет, стоит повторно пройти ее предшественницу. Кто не знаком с тайтлом – до ознакомления в обязательном порядке. Ведь в свое время детище Techland наделало немало шума. Чехи показали, что не только японцы умеют делать игры про зомби. Разработчики пообещали немного отойти от, очевидно, выигрышной формулы предыдущей игры и добавили массу различных элементов взаимодействия с местными фракциями. Нам придется заслужить и поддерживать репутацию героя путем переговоров и старым добрым выполнением задач. Поэтому возможностей для взаимодействия с миром и персонажами, которые населяют его сильно расширят, а это не может не радовать, ведь почти всегда это приводит к положительному игровому опыту вследствие более широких и более наполненных сюжетов. Также создатели новой Dying Light 2 обещают, что ночь в игре действительно будет нести опасность. После захода солнца агрессия зомби будет расти в несколько раз и они станут врагом, который составит серьезную конкуренцию герою, и даже смогут повлиять на ход выполнения сюжетных заданий. Релиз Dying Light 2 обещают на 2019 год (надеемся нас обойдет перенос сроков). Игра выйдет на платформы PlayStation 4, Xbox One и PC. Days Gone Очередной рекордсмен, что уже в течение пяти лет находится в фазе активной разработки. Настоящий крутой выживастик окутан атмосферой зомби апокалипсиса. Нас ждут пять детально проработанных поселений, которые являются остатками человеческой цивилизации, и захватывающий сюжет. Согласно с лучшими творениями зомби тематики в игре настоящую опасность для героя будут создавать не зомби, а другие персонажи, ведь в этом полуразрушенном мире люди борются за выживание в стиле сериала The Walking Dead. Именно поэтому не каждый персонаж будет рад вашему визиту и стоит быть готовым к тому, что потенциальный друг без колебаний вонзит вам нож в спину. Завязка основного сюжета немного банальна, однако уже стандартная для произведений на зомби тематику – смертоносный вирус стремительно распространяется по Америке. Основной нашей задачей будет выживание в жестоком и опасном мире, и налаживание отношений с жителями поселений. Читайте также: Сериал по мотивам культовой игры "Ведьмак" получит продолжение Релиз игры уже совсем скоро – 22 февраля 2019 года, однако пока проект является эксклюзивом для PlayStation 4. Metro Exodus Постапокалиптический шутер от украинских разработчиков, продолжит рассказывать историю Артема. Игру ждали в течение всего 2018 года, однако студия все же перенесла дату релиза на 2019 год. Будем надеяться, что дополнительное время требуется разработчикам для финальных доработок и доведения игры до ремизного состояния. Создателям игры действительно было над чем поработать. Они обещают обновление игровых механик, а самое главное – новый открытый мир на поверхности. На этот раз игрокам для исследования предложат огромный мир с различными биомами и территориями, проделанный и наполненный деталями, а главная сюжетная линия игры продлится в течение полных 12 месяцев. Также геймерам анонсировали обновленную систему крафта вещей и снаряжения. Детище украинской студии 4A Games может похвастаться поддержкой новейших графических технологий таких, как, к примеру, трассировка лучей в режиме реального времени. Поэтому, возможно, кому-то из вас стоит задуматься о небольшом апгрейде. Анонс Metro Exodus запланирован на 2019 год, а ждать игру стоит на основных игровых платформах: PlayStation 4, Xbox One и PC. Cyberpunk 2077 Геймеры всего мира уже заждались релиза детища от польской CD Project Red. Аналитики предполагают полякам или же полный крах или мировое величие после выхода игры. Проект на самом деле развился до огромных масштабов уровня голливудских блокбастеров, и если для каких Rockstar это привычное дело, то CD Project Red, поставили на карту собственные судьбы. Трейлеры игры определенно великолепны, однако трудно не заметить, что вследствии длительного пребывания игры в фазе разработки, графика ее несколько устарела. Однако, это никогда не останавливало настоящие шедевры, а поляки нам обещают, что именно им станет их новое творение. Обещают нам действительно не мало. Тут и редактор персонажей, вид от первого лица, возможность вскарабкаться на любое повышение на карте, нелинейный сюжет, события которого развиваются в зависимости от того, какие решения мы принимаем, харизматичные персонажи и глубоко проработанная RPG-составляющая игры. Безусловно огромным кредитом доверия от мирового геймер-сообщества разработчики Cyberpunk 2077 обязаны безумному успеху The Witcher 3. Читайте также: В игре Fallout 76 появятся бои без правил CD Project Red обещают, что игра, наверняка, увидит свет в 2019 году. Оснований им не доверять нет ввиду безумного размаха рекламной кампании. Окунуться в мерцающий неоновый свет фантастического будущего, которое пробивается сквозь густую пару с уличных коллекторов можно будет с помощью консолей PlayStation 4 и Xbox One ну и конечно же на PC. В завершение Это конечно далеко не все игры, которые сообщество геймеров с нетерпением ожидает в 2019 году. Однако это точно одни из самых ожидаемых проектов, которые наделали немало шума. 2018 год подарил нам немало громких релизов, о самых громких из них мы недавно рассказывали вам. Также вы можете ознакомиться с десяткой самых ожидаемых игровых анонсов 2019 года по версии цифрового магазина Steam. С наступлением нового 2019 года, скорее всего, мы получим много новых анонсов и информационных утечек о новых проектах. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно