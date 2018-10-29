Одиннадцать лет назад, 26 октября 2007 года, компания CD Projekt продемонстрировала миру свою интерпретацию "Ведьмака". С тех пор RPG обзавелась несколькими сиквелами, спин-оффами и, вероятно, получила даже большую популярность, чем ее книжный первоисточник.

Об этом сообщает 4pda.

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День рождения оригинальной игры ее авторы решили отметить с особым размахом. Нет, речь не об очередной скидке – популярная серия и без участия разработчиков появляется почти на всех распродажах. Компания поделилась с фанатами одиннадцатью интересными фактами, которые позволяют взглянуть на серию под новым углом.

1. Рыжеволосая Трисс не сразу облачилась в наряд, в котором ее привыкли видеть поклонники The Witcher 2. Над костюмами пришлось немало поэкспериментировать, прежде чем выбрать теперь уже канонический вид.



Какой могла быть Трисс

2. Оказывается, в The Witcher 3 есть корабль-призрак: он появляется только в определенное время в определенном месте посреди вод Скеллиг.



Корабль-призрак в The Witcher 3

3. Геральта и Плотву хотели отправить вместе путешествовать на лодке. Даже специально придумали концепт судна, способного вместить коня, однако от идеи в итоге отказались.



Концепт судна Геральта и Плотвы

4. Шани могла появиться и в The Witcher 2, но дальше набросков дело так и не зашло.



Шани могла повиться в The Witcher 2

5. Над внешностью отвратительного монстра Игоша работали особенно тщательно: дизайнерам пришлось постараться, чтобы выбрать лучший вариант.



Монстр Игош

6. Гипнотический взгляд Филиппы Эйльхарт появился не сразу: сперва она примерила несколько масок, драгоценных камней и кровавый макияж.



Филиппа Эйльхарт

7. Дополнение "Каменные сердца" подарило путешественнику из Ривии несколько неожиданных аксессуаров: очки профессора и ослиные уши. Разработчикам так понравился вид ведьмака в двух этих аксессуарах, что они решили позволить геймерам объединять их.



Ведьмак

8. Выбор пользователей влияет на все: даже на количество супа в кастрюле во время ужина с Вихти (сцена из "Крови и вина").



Скриншот из игры The Witcher

9. В The Witcher 3: Wild Hunt у Геральта могла появиться необычная способность. Режим Focus Mode позволил бы охотнику на чудовищ видеть внутренности всех монстров и резать их с потрясающей точностью.



Геральт мог получить интересное умение

10. За участие в соревновании на свадьбе в "Каменных сердцах" можно получить игрушечную свинку для Шани. Она, кстати, подарок сохранит и даже будет с ним спать.



Скриншот из игры The Witcher

11. Концепт-артам зерриканских воительниц и эльфы Дол Блатанна, которые не пригодились для The Witcher 2, все же нашли применение. Они послужили вдохновением для альтернативного наряда Трисс в The Witcher 3.



Трисс в The Witcher 3

На этом опубликованные секреты из закулисья CD Projekt заканчиваются, а вот история Геральта и серии – нет. Пока Анджей Сапковский – автор оригинальных книг – пытается отсудить у издательства приличную сумму за использование его интеллектуальной собственности, компания продолжает творить.

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Кроме того, на романы обратила внимание компания Netflix, и уже который месяц поклонники обсуждают каст будущего шоу и гадают, удастся ли сценаристам сохранить волшебную атмосферу цикла.



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