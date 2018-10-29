Самые интересные факты из закулисья игры "Ведьмак"

34 Читати новину українською
Самые интересные факты из закулисья игры "Ведьмак"
Самые интересные факты из закулисья игры "Ведьмак" / Скриншот из игры

Одиннадцать лет назад, 26 октября 2007 года, компания CD Projekt продемонстрировала миру свою интерпретацию "Ведьмака". С тех пор RPG обзавелась несколькими сиквелами, спин-оффами и, вероятно, получила даже большую популярность, чем ее книжный первоисточник.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: Разработчикам "Ведьмака" грозит банкротство

День рождения оригинальной игры ее авторы решили отметить с особым размахом. Нет, речь не об очередной скидке – популярная серия и без участия разработчиков появляется почти на всех распродажах. Компания поделилась с фанатами одиннадцатью интересными фактами, которые позволяют взглянуть на серию под новым углом.

1. Рыжеволосая Трисс не сразу облачилась в наряд, в котором ее привыкли видеть поклонники The Witcher 2. Над костюмами пришлось немало поэкспериментировать, прежде чем выбрать теперь уже канонический вид.

The Witcher
Какой могла быть Трисс

2. Оказывается, в The Witcher 3 есть корабль-призрак: он появляется только в определенное время в определенном месте посреди вод Скеллиг.

The Witcher
Корабль-призрак в The Witcher 3

3. Геральта и Плотву хотели отправить вместе путешествовать на лодке. Даже специально придумали концепт судна, способного вместить коня, однако от идеи в итоге отказались.

The Witcher
Концепт судна Геральта и Плотвы

4. Шани могла появиться и в The Witcher 2, но дальше набросков дело так и не зашло.

The Witcher
Шани могла повиться в The Witcher 2

5. Над внешностью отвратительного монстра Игоша работали особенно тщательно: дизайнерам пришлось постараться, чтобы выбрать лучший вариант.

The Witcher
Монстр Игош

6. Гипнотический взгляд Филиппы Эйльхарт появился не сразу: сперва она примерила несколько масок, драгоценных камней и кровавый макияж.

The Witcher
Филиппа Эйльхарт

7. Дополнение "Каменные сердца" подарило путешественнику из Ривии несколько неожиданных аксессуаров: очки профессора и ослиные уши. Разработчикам так понравился вид ведьмака в двух этих аксессуарах, что они решили позволить геймерам объединять их.

The Witcher
Ведьмак

8. Выбор пользователей влияет на все: даже на количество супа в кастрюле во время ужина с Вихти (сцена из "Крови и вина").

The Witcher
Скриншот из игры The Witcher

9. В The Witcher 3: Wild Hunt у Геральта могла появиться необычная способность. Режим Focus Mode позволил бы охотнику на чудовищ видеть внутренности всех монстров и резать их с потрясающей точностью.

The Witcher
Геральт мог получить интересное умение

10. За участие в соревновании на свадьбе в "Каменных сердцах" можно получить игрушечную свинку для Шани. Она, кстати, подарок сохранит и даже будет с ним спать.

The Witcher
Скриншот из игры The Witcher

11. Концепт-артам зерриканских воительниц и эльфы Дол Блатанна, которые не пригодились для The Witcher 2, все же нашли применение. Они послужили вдохновением для альтернативного наряда Трисс в The Witcher 3.

The Witcher
Трисс в The Witcher 3

На этом опубликованные секреты из закулисья CD Projekt заканчиваются, а вот история Геральта и серии – нет. Пока Анджей Сапковский – автор оригинальных книг – пытается отсудить у издательства приличную сумму за использование его интеллектуальной собственности, компания продолжает творить.

Читайте также: Автор "Ведьмака" требует у студии CD Projekt 16 миллионов долларов: причина конфликта

Кроме того, на романы обратила внимание компания Netflix, и уже который месяц поклонники обсуждают каст будущего шоу и гадают, удастся ли сценаристам сохранить волшебную атмосферу цикла.


Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
сегодня 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
87
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 657
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
27 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
460
Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
26 октября 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
Євгенія Мазур 189
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
25 октября 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
2717
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
25 октября 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
302
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук