Самые яркие запуски ракет в 2018 году
Год, который доходит до конца, выдался богатым на различные открытия и прорывы в космической отрасли. Однако, успех этих открытий часто зависит от удачных запусков космических ракет-носителей.
Техно 24 подготовил для вас подборку самых ярких запусков ракет, совершенных в 2018 году.
SpaceX Falcon Heavy
Одним из самых ярких запусков в этом году отличился Илон Маск со своей компанией SpaceX. Ракета-носитель Falcon Heavy стала одной из крупнейших в истории мирового космического ракетостроения. Она имеет три первых степени Falcon 9, которые соединены вместе. Каждая из них оборудован 9 двигателями – таким образом всего в ракеты 27 двигателей и это больше всего в истории космонавтики.
Читайте также: SpaceX успешно вывела на орбиту военный спутник США
Falcon Heavy способна доставлять людей на Луну или Марс. SpaceX планировала использовать эту ракету-носитель и космический корабль Dragon для частных путешествий людей вокруг лунной орбиты уже к концу 2018 года. Однако капсулу Crew Dragon продолжают тестировать и первых космических туристов отправят не раньше второй половины 2019 года.
Запуск Falcon Heavy – смотрите видео
Концепция ракеты-носителя Falcon Heavy берет начало в середине 2010 года. Именно тогда компания SpaceX обнародовала план этой ракеты во время конференции в Вашингтоне, а первый ее тестовый полет запланировали на 2013 год.
Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
Ряд факторов отложил первый полет ракеты до 2017 года, включая две аномалии с ракетой-носителем Falcon 9, требующие внимания инженеров для анализа аварии. Главным образом, именно проблемы с Falcon 9 заставили инженеров SpaceX отложить первый запуск огромной ракеты на многие месяцы. Интеграция и структурные проблемы с компоновкой трех ракет Falcon 9 в одно целое, оказалась более сложной задачей, чем предполагалось.
Ракета-носитель Falcon Heavy – смотрите видео
И уже в июле 2017 года Илон Маск публично заявил: "сконструировать Falcon Heavy оказалось сложнее, чем мы думали... На самом деле, мы были достаточно наивны в этом".
Сначала сообщалось, что дату запуска перенесли на январь 2018 года, однако реалии оказались жестокими. И ракета-носитель, которую планировали впервые запустить в 2013 году, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США) только 6 февраля 2018 года. К слову, на борту ракеты-носителя Илон Маск отправил собственный красный спорткар Tesla Roadster, который направляется на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту, которая пересекает орбиту Марса.
Красный автомобиль для Красной планеты,
– сказал Илон Маск.
К слову, за полетом красного спорткара можно следить в онлайн-режиме.
Следует отметить, что очень эмоционально на запуск "космического монстра" отреагировал сам Маск. Он не скрывал своего восторга от удачного запуска ракеты. К слову, яркие эмоции основателя SpaceX позже пользователи сети разобрали на мемы.
Онлайн-трансляция запуска Falcon Heavy – смотрите видео
Реакция Илона Маска на запуск Falcon Heavy – смотрите видео
Более о запуске ракеты-носителя Falcon Heavy вы можете прочитать в нашем материале.
SpaceX Falcon 9
Кроме запуска одной из крупнейших ракет-носителей компания SpaceX установила и другой невероятный рекорд: ракету Falcon 9 уже трижды запускали в космос и последний раз она отправила на орбиту 64 спутники.
Читайте также: NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС: фото
Falcon 9 начала свой путь в 2010 году. Свое название она получила из-за количества жидкостных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты, которых у нее соответстенно 9. За историю своего существования Falcon 9 пережила две серьезных модификации и в 2018 году в космическое пространство запускали Falcon 9 Block 5 – версию, которая получила немало улучшений по сравнению со своими предшественниками.
Третий успешный запуск ракеты Falcon 9
В начале декабря 2018 года ракета Falcon 9 осуществила свой третий успешный и рекордный запуск 64 малых спутников общей массой около 4000 кг (включая 1332-килограммовый диспенсер) от 34 различных организаций из 17 стран, организованный компанией-агрегатором космических запусков Spaceflight Industries. Все спутники успешно выведены на солнечно-синхронные полярные орбиты на высоте примерно 575 километров над Землей.
Ракета Falcon 9
Первая ступень ракеты-носителя для этого запуска использовалась уже в третий раз, первые два полета степень сделала 11 мая (запуск спутника Bangabandhu-1) и 7 августа 2018 года (запуск спутника Merah Putih).
Запуск ракеты Falcon 9 – смотрите видео
Масса полезной нагрузки позволила выполнить возврат степени на площадку посадочной зоны 4, однако посадка была перенесена на морскую платформу из-за ограничений, связанных с предстоящим запуском ракеты-носителя Delta IV Heavy, который состоится с расположенной рядом стартовой площадки SLC-6. Степень успешно приземлилась на плавучую платформу Just Read The Instructions, что в 50 километрах от берега. Створки обтекателя мягко сели на воду и глава SpaceX Илон Маск заявил о намерении их повторного использования.
Ariane 5
Однако не только компания Маска в 2018 году отметилась невероятными запусками. Европейское космическое агентство отправило к Меркурию аппараты BepiColombo на рэкете Ariane 5.
Читайте также: Компания S7 Space построит космодром на орбите Земли
Ariane 5 – это одноразовая тяжелая космическая ракета, предназначенная для вывода полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту. По размерам и особенностями ее часто сравнивают с уже упомянутой Falcon 9 и российской ракетой-носителем "Протон-М".
Запуск ракеты Ariane 5
Разработка Ariane 5 заняла 10 лет и стоила ЕКА 7 миллиардов долларов. Она предназначалась для замены ракеты-носителя Ariane 4. Сначала существовали планы ее использования для запусков пилотируемого корабля Гермес, однако этот проект был отменен и сейчас Ariane 5 применяется только в беспилотном варианте.
Использование различных вариантов контейнеров полезной нагрузки позволяет одновременный запуск двух-трех спутников и размещение до восьми микроспутников. Ракета-носитель используется для снабжения Международной космической станции (МКС) с помощью грузовых кораблей.
Зпуск ракеты Ariane 5 – смотрите видео
Союз-ФГ
И от безумных успехов и рекордов в ракетостроительный области перейдем к фиаско. В 2018 году "особым" запуском отличился Роскосмос, который не смог с первого раза запустить ракету-носитель "Союз-ФГ". 11 октября, 11:40 по Киеву, с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна доставить экипаж и груз на Международную космическую станцию. Однако уже через несколько минут после запуска на ракете отключились двигатели.
Через 119 секунд после запуска в ракете аварийно отключились двигатели второй ступени. Корабль даже не успел покинуть пределы атмосферы. После этого сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипажу удалось эвакуироваться.
Авария ракеты "Союз-ФГ" – смотрите видео
По данным источников российских СМИ, авария с ракетой-носителем "Союз" могла произойти из-за плохого крепления блоков. Так, один из блоков второй степени мог задеть центральный блок во время удаления.
Возможно, из-за плохого крепления при удалении блоков второй ступени один из них мог задеть центральный блок, что и вызвало аварию,
– сообщил источник.
В этом случае блок просто потерял ориентацию, дальше сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. После этого корабль отделился и сработал аварийный парашют. Также источник заверил, что при подготовке запуска кораблей "Союз" контрольные наземные системы работали правильно.
Успешный второй запуск ракеты "Союз-ФГ" – смотрите видео
Однако "аварийную" ракету все же запустили со второй попытки. "Союз" отправился к МКС с космодрома Байконур 16 ноября и на этот раз без проблем. Команду астронавтов успешно доставили на орбиту, а вместе с ними и грузовой космический корабль "Прогресс МС-10".
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно