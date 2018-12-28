Самые яркие запуски ракет в 2018 году

Год, который доходит до конца, выдался богатым на различные открытия и прорывы в космической отрасли. Однако, успех этих открытий часто зависит от удачных запусков космических ракет-носителей.

Техно 24 подготовил для вас подборку самых ярких запусков ракет, совершенных в 2018 году.

SpaceX Falcon Heavy

Одним из самых ярких запусков в этом году отличился Илон Маск со своей компанией SpaceX. Ракета-носитель Falcon Heavy стала одной из крупнейших в истории мирового космического ракетостроения. Она имеет три первых степени Falcon 9, которые соединены вместе. Каждая из них оборудован 9 двигателями – таким образом всего в ракеты 27 двигателей и это больше всего в истории космонавтики.

Читайте также: SpaceX успешно вывела на орбиту военный спутник США

Falcon Heavy способна доставлять людей на Луну или Марс. SpaceX планировала использовать эту ракету-носитель и космический корабль Dragon для частных путешествий людей вокруг лунной орбиты уже к концу 2018 года. Однако капсулу Crew Dragon продолжают тестировать и первых космических туристов отправят не раньше второй половины 2019 года.

Запуск Falcon Heavy – смотрите видео

Концепция ракеты-носителя Falcon Heavy берет начало в середине 2010 года. Именно тогда компания SpaceX обнародовала план этой ракеты во время конференции в Вашингтоне, а первый ее тестовый полет запланировали на 2013 год.



Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

Ряд факторов отложил первый полет ракеты до 2017 года, включая две аномалии с ракетой-носителем Falcon 9, требующие внимания инженеров для анализа аварии. Главным образом, именно проблемы с Falcon 9 заставили инженеров SpaceX отложить первый запуск огромной ракеты на многие месяцы. Интеграция и структурные проблемы с компоновкой трех ракет Falcon 9 в одно целое, оказалась более сложной задачей, чем предполагалось.

Ракета-носитель Falcon Heavy – смотрите видео

И уже в июле 2017 года Илон Маск публично заявил: "сконструировать Falcon Heavy оказалось сложнее, чем мы думали... На самом деле, мы были достаточно наивны в этом".

Сначала сообщалось, что дату запуска перенесли на январь 2018 года, однако реалии оказались жестокими. И ракета-носитель, которую планировали впервые запустить в 2013 году, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США) только 6 февраля 2018 года. К слову, на борту ракеты-носителя Илон Маск отправил собственный красный спорткар Tesla Roadster, который направляется на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту, которая пересекает орбиту Марса.

Красный автомобиль для Красной планеты,

– сказал Илон Маск.

К слову, за полетом красного спорткара можно следить в онлайн-режиме.

I’m sure it’s parked around here somewhere …https://t.co/cq4LEhu4qD — Elon Musk (@elonmusk) 18 лютого 2018 р.

Следует отметить, что очень эмоционально на запуск "космического монстра" отреагировал сам Маск. Он не скрывал своего восторга от удачного запуска ракеты. К слову, яркие эмоции основателя SpaceX позже пользователи сети разобрали на мемы.

Онлайн-трансляция запуска Falcon Heavy – смотрите видео

Реакция Илона Маска на запуск Falcon Heavy – смотрите видео

Более о запуске ракеты-носителя Falcon Heavy вы можете прочитать в нашем материале.

SpaceX Falcon 9

Кроме запуска одной из крупнейших ракет-носителей компания SpaceX установила и другой невероятный рекорд: ракету Falcon 9 уже трижды запускали в космос и последний раз она отправила на орбиту 64 спутники.

Читайте также: NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС: фото

Falcon 9 начала свой путь в 2010 году. Свое название она получила из-за количества жидкостных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты, которых у нее соответстенно 9. За историю своего существования Falcon 9 пережила две серьезных модификации и в 2018 году в космическое пространство запускали Falcon 9 Block 5 – версию, которая получила немало улучшений по сравнению со своими предшественниками.