Самые яркие запуски ракет в 2018 году

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Самые яркие запуски ракет в 2018 году
Самые яркие запуски ракет в 2018 году / 24 Канал

Год, который доходит до конца, выдался богатым на различные открытия и прорывы в космической отрасли. Однако, успех этих открытий часто зависит от удачных запусков космических ракет-носителей.

 

Техно 24 подготовил для вас подборку самых ярких запусков ракет, совершенных в 2018 году.

SpaceX Falcon Heavy

Одним из самых ярких запусков в этом году отличился Илон Маск со своей компанией SpaceX. Ракета-носитель Falcon Heavy стала одной из крупнейших в истории мирового космического ракетостроения. Она имеет три первых степени Falcon 9, которые соединены вместе. Каждая из них оборудован 9 двигателями – таким образом всего в ракеты 27 двигателей и это больше всего в истории космонавтики.

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Falcon Heavy способна доставлять людей на Луну или Марс. SpaceX планировала использовать эту ракету-носитель и космический корабль Dragon для частных путешествий людей вокруг лунной орбиты уже к концу 2018 года. Однако капсулу Crew Dragon продолжают тестировать и первых космических туристов отправят не раньше второй половины 2019 года.

Запуск Falcon Heavy – смотрите видео

 

Концепция ракеты-носителя Falcon Heavy берет начало в середине 2010 года. Именно тогда компания SpaceX обнародовала план этой ракеты во время конференции в Вашингтоне, а первый ее тестовый полет запланировали на 2013 год.

Falcon Heavy
Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

Ряд факторов отложил первый полет ракеты до 2017 года, включая две аномалии с ракетой-носителем Falcon 9, требующие внимания инженеров для анализа аварии. Главным образом, именно проблемы с Falcon 9 заставили инженеров SpaceX отложить первый запуск огромной ракеты на многие месяцы. Интеграция и структурные проблемы с компоновкой трех ракет Falcon 9 в одно целое, оказалась более сложной задачей, чем предполагалось.

Ракета-носитель Falcon Heavy – смотрите видео

 

И уже в июле 2017 года Илон Маск публично заявил: "сконструировать Falcon Heavy оказалось сложнее, чем мы думали... На самом деле, мы были достаточно наивны в этом".

Сначала сообщалось, что дату запуска перенесли на январь 2018 года, однако реалии оказались жестокими. И ракета-носитель, которую планировали впервые запустить в 2013 году, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США) только 6 февраля 2018 года. К слову, на борту ракеты-носителя Илон Маск отправил собственный красный спорткар Tesla Roadster, который направляется на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту, которая пересекает орбиту Марса.

Красный автомобиль для Красной планеты,
– сказал Илон Маск.

К слову, за полетом красного спорткара можно следить в онлайн-режиме.

Следует отметить, что очень эмоционально на запуск "космического монстра" отреагировал сам Маск. Он не скрывал своего восторга от удачного запуска ракеты. К слову, яркие эмоции основателя SpaceX позже пользователи сети разобрали на мемы.

Онлайн-трансляция запуска Falcon Heavy – смотрите видео

 

Реакция Илона Маска на запуск Falcon Heavy – смотрите видео

 

Более о запуске ракеты-носителя Falcon Heavy вы можете прочитать в нашем материале.

SpaceX Falcon 9

Кроме запуска одной из крупнейших ракет-носителей компания SpaceX установила и другой невероятный рекорд: ракету Falcon 9 уже трижды запускали в космос и последний раз она отправила на орбиту 64 спутники.

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Falcon 9 начала свой путь в 2010 году. Свое название она получила из-за количества жидкостных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты, которых у нее соответстенно 9. За историю своего существования Falcon 9 пережила две серьезных модификации и в 2018 году в космическое пространство запускали Falcon 9 Block 5 – версию, которая получила немало улучшений по сравнению со своими предшественниками.

Falcon 9

Третий успешный запуск ракеты Falcon 9

В начале декабря 2018 года ракета Falcon 9 осуществила свой третий успешный и рекордный запуск 64 малых спутников общей массой около 4000 кг (включая 1332-килограммовый диспенсер) от 34 различных организаций из 17 стран, организованный компанией-агрегатором космических запусков Spaceflight Industries. Все спутники успешно выведены на солнечно-синхронные полярные орбиты на высоте примерно 575 километров над Землей.

Falcon 9
Ракета Falcon 9

Первая ступень ракеты-носителя для этого запуска использовалась уже в третий раз, первые два полета степень сделала 11 мая (запуск спутника Bangabandhu-1) и 7 августа 2018 года (запуск спутника Merah Putih).

Запуск ракеты Falcon 9 – смотрите видео

 

Масса полезной нагрузки позволила выполнить возврат степени на площадку посадочной зоны 4, однако посадка была перенесена на морскую платформу из-за ограничений, связанных с предстоящим запуском ракеты-носителя Delta IV Heavy, который состоится с расположенной рядом стартовой площадки SLC-6. Степень успешно приземлилась на плавучую платформу Just Read The Instructions, что в 50 километрах от берега. Створки обтекателя мягко сели на воду и глава SpaceX Илон Маск заявил о намерении их повторного использования.

Ariane 5

Однако не только компания  Маска в 2018 году отметилась невероятными запусками. Европейское космическое агентство отправило к Меркурию аппараты BepiColombo на рэкете Ariane 5.

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Ariane 5 – это одноразовая тяжелая космическая ракета, предназначенная для вывода полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту. По размерам и особенностями ее часто сравнивают с уже упомянутой Falcon 9 и российской ракетой-носителем "Протон-М".


Запуск ракеты Ariane 5

Разработка Ariane 5 заняла 10 лет и стоила ЕКА 7 миллиардов долларов. Она предназначалась для замены ракеты-носителя Ariane 4. Сначала существовали планы ее использования для запусков пилотируемого корабля Гермес, однако этот проект был отменен и сейчас Ariane 5 применяется только в беспилотном варианте.

Использование различных вариантов контейнеров полезной нагрузки позволяет одновременный запуск двух-трех спутников и размещение до восьми микроспутников. Ракета-носитель используется для снабжения Международной космической станции (МКС) с помощью грузовых кораблей.

Зпуск ракеты Ariane 5 – смотрите видео

 

Союз-ФГ

И от безумных успехов и рекордов в ракетостроительный области перейдем к фиаско. В 2018 году "особым" запуском отличился Роскосмос, который не смог с первого раза запустить ракету-носитель "Союз-ФГ". 11 октября, 11:40 по Киеву, с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна доставить экипаж и груз на Международную космическую станцию. Однако уже через несколько минут после запуска на ракете отключились двигатели.

Через 119 секунд после запуска в ракете аварийно отключились двигатели второй ступени. Корабль даже не успел покинуть пределы атмосферы. После этого сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипажу удалось эвакуироваться.

Авария ракеты "Союз-ФГ" – смотрите видео

 

По данным источников российских СМИ, авария с ракетой-носителем "Союз" могла произойти из-за плохого крепления блоков. Так, один из блоков второй степени мог задеть центральный блок во время удаления.

Возможно, из-за плохого крепления при удалении блоков второй ступени один из них мог задеть центральный блок, что и вызвало аварию,
– сообщил источник.

В этом случае блок просто потерял ориентацию, дальше сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. После этого корабль отделился и сработал аварийный парашют. Также источник заверил, что при подготовке запуска кораблей "Союз" контрольные наземные системы работали правильно.

Успешный второй запуск ракеты "Союз-ФГ" – смотрите видео

 

Однако "аварийную" ракету все же запустили со второй попытки. "Союз" отправился к МКС с космодрома Байконур 16 ноября и на этот раз без проблем. Команду астронавтов успешно доставили на орбиту, а вместе с ними и грузовой космический корабль "Прогресс МС-10".

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости России Публикации Техно SpaceX Космос Авария ракеты Союз Итоги 2018 года Илон Маск
Источник: Техно
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