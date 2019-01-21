Самые легкие 15-дюймовые ноутбуки Acer Swift 5 уже доступны в Украине: характеристики и цена

Компания Acer объявила о старте продаж в Украине обновленного ноутбука Swift 5. Отметим, производитель с гордостью называет новинку "самым легким 15-дюймовым ноутбуком", ведь его вес не превышает один килограмм.

Об этом сообщает Overclockers.

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Новый Acer Swift 5 оснащен процессором Intel Core i5-8265U (4 ядра / 8 потоков, 1,6 / 3,9 ГГц) или Core i7-8565U (4 ядра / 8 потоков, 1,8 / 4,6 ГГц) , 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем объемом 256 или 512 ГБ. Разрешение сенсорного IPS-экрана составляет 1920 x 1080 точек, а за обработку графики отвечает интегрированное видеоядро UHD 620.

Вес Acer Swift 5 не превышает одного килограмма при диагонали 15 дюймов

Из других особенностей Swift 5 можно отметить корпус из алюминиево-магниевого сплава, наличие сканера отпечатков пальцев и до 10 часов работы на одном заряде аккумулятора. Что касается рекомендованных цен, то в зависимости от конфигурации новинка обойдется украинским покупателям в 38 – 50 тысяч гривен.

Acer Swift 5 уже доступны в Украине по рекомендованной цене от 38 000 гривен

Кроме того, 14-дюймовая версия Acer Swift 5 получила процессоры Intel Whiskey Lake-U. Ноутбук примечателен металлическим корпусом толщиной 14,9 миллиметра, весит около 970 грамм, а время его автономной работы достигает восьми часов. В украинских магазинах данная модель предлагается по цене от 33 до 47,5 тысяч гривен.

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