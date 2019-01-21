Самые легкие 15-дюймовые ноутбуки Acer Swift 5 уже доступны в Украине: характеристики и цена

62 Читати новину українською
Acer Swift 5: характеристики и цена в Украине
Acer Swift 5: характеристики и цена в Украине / Overclockers

Компания Acer объявила о старте продаж в Украине обновленного ноутбука Swift 5. Отметим, производитель с гордостью называет новинку "самым легким 15-дюймовым ноутбуком", ведь его вес не превышает один килограмм.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: Gigabyte представила первый в мире тактический игровой монитор: фото, характеристики

Новый Acer Swift 5 оснащен процессором Intel Core i5-8265U (4 ядра / 8 потоков, 1,6 / 3,9 ГГц) или Core i7-8565U (4 ядра / 8 потоков, 1,8 / 4,6 ГГц) , 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем объемом 256 или 512 ГБ. Разрешение сенсорного IPS-экрана составляет 1920 x 1080 точек, а за обработку графики отвечает интегрированное видеоядро UHD 620.

Acer Swift 5

Вес Acer Swift 5 не превышает одного килограмма при диагонали 15 дюймов

Из других особенностей Swift 5 можно отметить корпус из алюминиево-магниевого сплава, наличие сканера отпечатков пальцев и до 10 часов работы на одном заряде аккумулятора. Что касается рекомендованных цен, то в зависимости от конфигурации новинка обойдется украинским покупателям в 38 – 50 тысяч гривен.

Acer Swift 5

Acer Swift 5 уже доступны в Украине по рекомендованной цене от 38 000 гривен

Кроме того, 14-дюймовая версия Acer Swift 5 получила процессоры Intel Whiskey Lake-U. Ноутбук примечателен металлическим корпусом толщиной 14,9 миллиметра, весит около 970 грамм, а время его автономной работы достигает восьми часов. В украинских магазинах данная модель предлагается по цене от 33 до 47,5 тысяч гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно ноутбук Acer Гаджеты Цены
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 180
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 624
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 561
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
18 января 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 1649
Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
18 января 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
462
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
14 января 21:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
5380
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук