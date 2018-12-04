Самые лучшие электронные книги 2018 – данные Google
Компания Google уже провела первые итоги определив лучшие программы в различных категориях. Итоги подвели на основе популярности этих приложений в цифровом магазине Google Play.
Об этом пишет 9to5google.com.
Техно 24 ранее уже сообщал о лучших приложениях, по версии Google, для развлечений и саморазвития.
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Сейчас мы расскажем о книгах.
И так, лучшие электронные книги года:
"Огонь и ярость" – Майкл Вольф;
"Аутсайдер" – Стивен Кинг;
"Страх: Трамп в Белом доме" – Боб Вудворд;
"12 правил для жизни" – Джордан Петерсон;
"Girl, Wash Your Face" –Рейчел Холлис.
Лучшие аудиокниги года:
"12 правил для жизни" – Джордан Петерсон;
"Girl, Wash Your Face" – Рэйчел Холлис;
"Страх: Трамп в Белом доме" – Боб Вудворд;
"Становление" – Мишель Обама;
"Аутсайдер" – Стивен Кинг.
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