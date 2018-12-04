Самые лучшие электронные книги 2018 – данные Google

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Лучшие электронные книги 2018
Лучшие приложения года / publishingperspectives.com

Компания Google уже провела первые итоги определив лучшие программы в различных категориях. Итоги подвели на основе популярности этих приложений в цифровом магазине Google Play.

Об этом пишет 9to5google.com.

Техно 24 ранее уже сообщал о лучших приложениях, по версии Google, для развлечений и саморазвития.

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Сейчас мы расскажем о книгах.

И так, лучшие электронные книги года:

"Огонь и ярость" – Майкл Вольф;

"Аутсайдер" – Стивен Кинг;

"Страх: Трамп в Белом доме" – Боб Вудворд;

"12 правил для жизни" – Джордан Петерсон;

"Girl, Wash Your Face" –Рейчел Холлис.

Лучшие аудиокниги года:

"12 правил для жизни" – Джордан Петерсон;

"Girl, Wash Your Face" – Рэйчел Холлис;

"Страх: Трамп в Белом доме" – Боб Вудворд;

"Становление" – Мишель Обама;

"Аутсайдер" – Стивен Кинг.

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Теги: Техно Google Смартфоны
Источник: Техно
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