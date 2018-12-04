Лучшие электронные книги 2018

Компания Google уже провела первые итоги определив лучшие программы в различных категориях. Итоги подвели на основе популярности этих приложений в цифровом магазине Google Play.

Об этом пишет 9to5google.com.

Техно 24 ранее уже сообщал о лучших приложениях, по версии Google, для развлечений и саморазвития.

Читайте также: Xiaomi может выпустить необычный для себя продукт

Сейчас мы расскажем о книгах.

И так, лучшие электронные книги года:

"Огонь и ярость" – Майкл Вольф;

"Аутсайдер" – Стивен Кинг;

"Страх: Трамп в Белом доме" – Боб Вудворд;

"12 правил для жизни" – Джордан Петерсон;

"Girl, Wash Your Face" –Рейчел Холлис.

Лучшие аудиокниги года:

"12 правил для жизни" – Джордан Петерсон;

"Girl, Wash Your Face" – Рэйчел Холлис;

"Страх: Трамп в Белом доме" – Боб Вудворд;

"Становление" – Мишель Обама;

"Аутсайдер" – Стивен Кинг.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно