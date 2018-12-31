Самые мощные смартфоны декабря – рейтинг AnTuTu

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Самый мощный смартфон ноября
Самый мощный смартфон ноября / 3dnews.ru

Бенчмарк AnTuTu обнародовал всей традиционный месячный рейтинг наиболее продуктивных Android-смартфонов. Интересно, что в декабре рейтинг возглавил новый смартфон.

Об этом говорится на сайте бенчмарка.

Так, на первой строчке разместился игровой смартфон Nubia Red Magic Mars, набравший рекордные 320 464 балла.

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На втором месте оказался ноябрьский лидер – Huawei Мate 20, у которого 309 130 баллов. За ним следует еще один смартфон от Huawei – Honor V20.

На 4, 5 и 6 строчке эксперты поставили тоже продукт от Huawei – Mate 20 X, Mate 20 Pro и Honor Magic 2, работающих на фирменном чипе Kirin 980.

На 7 месте видим игровой смартфон от Xiaomi – Black Shark Helo.

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Самые мощные смартфоны декабря

Что такое бенчмарк AnTuTu?
Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йинг и Лианг.

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Теги: Техно Смартфоны рейтинги
Источник: Техно
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