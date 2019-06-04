Самые мощные смартфоны мая: рейтинг

Популярный бенчмарк Antutu опубликовал свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов месяца. Так, в мае самым продуктивным оказался Nubia Red Magic 3.

Как видим, 2 строчку в рейтинге занимает ZTE Axon 10 Pro. А на третье место опустился апрельский лидер – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.

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Следующие 7 наиболее производительных смартфонов выглядят следующим образом:

Xiaomi Black Shark 2 (374 736 балла) Xiaomi Mi 9 (372 422 балла) Meizu 16S (370 135 балла) OnePlus 7 Pro (368 834 балла) Lenovo Z6 Pro (363 399 балла) Samsung: Galaxy S10+ (362 450 балла) Galaxy S10 (361 394 балла)

При этом в рейтинг так и не попали новые флагманские смартфоны Oppo Reno, Redmi K20 Pro и OnePlus 7.

Самые мощные смартфоны мая

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