Самые мощные смартфоны марта – рейтинг AnTuTu
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал традиционный рейтинг десятки самых мощных смартфонов месяца, работающих на базе Android. В марте самым мощным смартфоном эксперты считают флагман Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.
Новый флагман от Xiaomi в тестах набрал 372 072 баллов. При этом стандартная версия флагмана – Xiaomi Mi 9 набрала 371 878 и занимает второе место в этом рейтинге. Тройку лидеров замыкает Vivo iQOO Monster с показателем 365 430 баллов.
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Кстати, все три смартфона работают на новом топовом процессоре Snapdragon 855.
А вот новинки от Samsung – Galaxy S10 + и Galaxy S10, которые тоже работают на базе Snapdragon 855, занимают четвертое и пятое место соответственно. Смартфоны набрали 359 987 и 359 217 соответственно.
Самые мощные смартфоны марта
Нижняя пятерка самых мощных смартфонов разместилась следующим образом:
- Vivo iQOO – 356510 баллов;
- Lenovo Z5 Pro GT – 348 591 баллов;
- Nubia Red Magic Mars на базе Snapdragon – 845315200 баллов;
- Honor V20 с чипом Kirin 980 – 306 306 баллов;
- Huawei Mate 20 X с Kirin 980 – 303 174 баллов.
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