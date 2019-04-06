Самые мощные смартфоны марта – рейтинг AnTuTu

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал традиционный рейтинг десятки самых мощных смартфонов месяца, работающих на базе Android. В марте самым мощным смартфоном эксперты считают флагман Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.

Новый флагман от Xiaomi в тестах набрал 372 072 баллов. При этом стандартная версия флагмана – Xiaomi Mi 9 набрала 371 878 и занимает второе место в этом рейтинге. Тройку лидеров замыкает Vivo iQOO Monster с показателем 365 430 баллов.

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Кстати, все три смартфона работают на новом топовом процессоре Snapdragon 855.

А вот новинки от Samsung – Galaxy S10 + и Galaxy S10, которые тоже работают на базе Snapdragon 855, занимают четвертое и пятое место соответственно. Смартфоны набрали 359 987 и 359 217 соответственно.



Самые мощные смартфоны марта

Нижняя пятерка самых мощных смартфонов разместилась следующим образом:

Vivo iQOO – 356510 баллов; Lenovo Z5 Pro GT – 348 591 баллов; Nubia Red Magic Mars на базе Snapdragon – 845315200 баллов; Honor V20 с чипом Kirin 980 – 306 306 баллов; Huawei Mate 20 X с Kirin 980 – 303 174 баллов.

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