Самые популярные языки программирования – рейтинг GitHub

Сервис для совместной разработки программного обеспечения GitHub обнародовал ежегодный отчет State of the Octoverse. В отчете есть также рейтинг популярности языков программирования.

Это передает издание Business Insider.

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JavaScript продолжает удерживать лидерские позиции в этом рейтинге. Как объясняют эксперты, популярность этого языка можно объяснить тем, что это один из основных языков для создания веб-страниц: с его помощью можно делать интерактивные сайты и игры.

При этом все популярнее становится язык Python – он впервые обогнал Java, который сейчас оказался на 3 строчке. Изменили позиции C # и Shell – они поднялись на строчку вверх в списке. Также к языкам, которые больше набирают популярность эксперты относят Dart, Rust, HCL.

В рейтинг самых популярных языков программирования в 2019 году входят:

JavaScript Python Java PHP C # C ++ TypeScript Shell C Ruby

Что такое GitHub?

Это один из крупнейших сервисов для совместной разработки программного обеспечения. Он предлагает бесплатные и платные тарифные планы. Кроме размещения кода, участники могут общаться, комментировать правки друг друга, а также следить за новостями.

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