Самые популярные языки программирования – рейтинг GitHub

48 Читати новину українською
Самые популярные языки программирования
Самые популярные языки программирования / unsplash.com

Сервис для совместной разработки программного обеспечения GitHub обнародовал ежегодный отчет State of the Octoverse. В отчете есть также рейтинг популярности языков программирования.

Это передает издание Business Insider.

Смешное: Индийцы скопировали сайт украинской IT-компании, присвоили даже ее CEO

JavaScript продолжает удерживать лидерские позиции в этом рейтинге. Как объясняют эксперты, популярность этого языка можно объяснить тем, что это один из основных языков для создания веб-страниц: с его помощью можно делать интерактивные сайты и игры.

При этом все популярнее становится язык Python – он впервые обогнал Java, который сейчас оказался на 3 строчке. Изменили позиции C # и Shell – они поднялись на строчку вверх в списке. Также к языкам, которые больше набирают популярность эксперты относят Dart, Rust, HCL.

В рейтинг самых популярных языков программирования в 2019 году входят:

  1. JavaScript
  2. Python
  3. Java
  4. PHP
  5. C #
  6. C ++
  7. TypeScript
  8. Shell
  9. C
  10. Ruby

Что такое GitHub?
Это один из крупнейших сервисов для совместной разработки программного обеспечения. Он предлагает бесплатные и платные тарифные планы. Кроме размещения кода, участники могут общаться, комментировать правки друг друга, а также следить за новостями.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Жители оккупированного Донбасса хотят воссоединения с Россией и победы над "укропами": опрос
сегодня
1389
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно IT-бизнес Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
сегодня 09:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
Ірина Полицька 4721
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 22:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 517
Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
10 ноября 08:06 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Єва Шварц 467
Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
9 ноября 22:04 Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
1002
10 полезных девайсов с Aliexpress
9 ноября 18:04 10 полезных девайсов с Aliexpress
Анастасія Можаровська 3639
Новости
Больше новостей
Залиште відгук