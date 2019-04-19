Самые популярные консоли мира за всю историю: рейтинг
Портал IGN опубликовал рейтинг 15 самых популярных консолей в мире за всю историю их продаж. Первое место эксперты отдали PlayStation 2 – всего было продано 159 миллионов экземпляров.
Как передает ITC, на втором месте Nintendo: Nintendo DS – 154 миллиона экземпляров. А третья ступенька за Game Boy с показателем 119 миллионов проданных устройств.
Интересно, что с актуальных консолей в список IGN вошла только PlayStation 4.
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Остальные в списке лучших консолей выглядят следующим образом:
- Nintendo WII
- PlayStation 4
- PlayStation 3
- XBOX 360
- Game Boy Advance
- PlayStation Portable
- Nintendo 3DS
- NES/FAMION
- SNES/SUPER FAMION
- XBOX ONE
- Nintendo 64
Самые популярные консоли мира
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