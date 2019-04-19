Самые популярные консоли мира за всю историю: рейтинг

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Самые популярные консоли мира
Самые популярные консоли мира

Портал IGN опубликовал рейтинг 15 самых популярных консолей в мире за всю историю их продаж. Первое место эксперты отдали PlayStation 2 – всего было продано 159 миллионов экземпляров.

Как передает ITC, на втором месте Nintendo: Nintendo DS – 154 миллиона экземпляров. А третья ступенька за Game Boy с показателем 119 миллионов проданных устройств.

Интересно, что с актуальных консолей в список IGN вошла только PlayStation 4.

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Остальные в списке лучших консолей выглядят следующим образом:

  1. Nintendo WII
  2. PlayStation 4
  3. PlayStation 3
  4. XBOX 360
  5. Game Boy Advance
  6. PlayStation Portable
  7. Nintendo 3DS
  8. NES/FAMION
  9. SNES/SUPER FAMION
  10. XBOX ONE
  11. Nintendo 64

Найпопулярніші консолі світу
Самые популярные консоли мира

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Теги: Xbox PlayStation Новости Техно Техно Игры
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