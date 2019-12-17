Самые популярные приложения и мобильные игры десятилетия

Аналитическая компания App Annie, которая специализируется на изучении рынка мобильной индустрии, подвела итоги последнего десятилетия. Специалисты опубликовали рейтинг самых популярных приложений и игр в мире.

Самые популярные приложения десятилетия

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Лидером глобального рейтинга стал клиент социальной сети Facebook. На второй и третьей строчке разместились мессенджеры Messenger и WhatsApp, которые также принадлежат компании Facebook.

Четвертую позицию занял сервис Instagram, пятую – Snapchat. Следом расположились мессенджер американской корпорации Microsoft Skype, сервис публикации коротких видеороликов TikTok китайской компании ByteDance, браузер UC Browser, разработанный Alibaba Group, а также мобильные клиенты видеохостинга YouTube и сервиса микроблогов Twitter.



Самым популярным приложением стал Facebook

Самые популярные игры

Относительно игр, то самой популярной игрой в последнем десятилетии стала Subway Surfers. Вторую позицию заняла Candy Crush Saga, а замыкает тройку лидеров Temple Run 2.

В список самых популярных мобильных игр последнего десятилетия также попали My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing. Замыкает десятку троица в лице Minion Rush, Fruit Ninja и 8 Ball Pool.



Самая популярная игра десятилетия – Subway Surfers

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