Самые популярные смартфоны в Китае: интересный рейтинг

Самыми популярными моделями на китайском рынке являются местные бренды – OPPO, Vivo и Xiaomi. Интересно, что лидером рынка остается компания Huawei, при этом ни один из ее смартфонов не попал в десятку лучших.

Об этом информирует GizGuide.

В целом, компания Huawei занимает четверть китайского рынка. Ее суббренд Honor остается самой продаваемой линией.

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Н втором месте оказалась компания Vivo, отхватив 23% доли рынка. Это не удивительно, так как 75% глобальных поставок бренда приходятся на Китай. Третью строчку занимает OPPO с 21 процентом доли рынка Китая.



Самые популярные смартфоны в Китае

Популярная в Украине компания Xiaomi в Китае оказалась лишь на 4 месте с 13% доли рынка. А на пятом месте – компания Apple.

Также в десятке самых популярных в Китае брендов находятся Meizu, Samsung, Hisense, Nubia и Nokia.

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