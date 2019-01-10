Самые популярные смартфоны в Китае: интересный рейтинг

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Самые популярные смартфоны в Китае
Самые популярные смартфоны в Китае / gagadget.com

Самыми популярными моделями на китайском рынке являются местные бренды – OPPO, Vivo и Xiaomi. Интересно, что лидером рынка остается компания Huawei, при этом ни один из ее смартфонов не попал в десятку лучших.

Об этом информирует GizGuide.

В целом, компания Huawei занимает четверть китайского рынка. Ее суббренд Honor остается самой продаваемой линией.

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Н втором месте оказалась компания Vivo, отхватив 23% доли рынка. Это не удивительно, так как 75% глобальных поставок бренда приходятся на Китай. Третью строчку занимает OPPO с 21 процентом доли рынка Китая.

Найпопулярніші смартфони у Китаї
Самые популярные смартфоны в Китае

Популярная в Украине компания Xiaomi в Китае оказалась лишь на 4 месте с 13% доли рынка. А на пятом месте – компания Apple.

Также в десятке самых популярных в Китае брендов находятся Meizu, Samsung, Hisense, Nubia и Nokia.

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Теги: Техно Huawei Смартфоны Oppo Vivo Xiaomi Китай
Источник: Техно
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