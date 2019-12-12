Самые продуктивные смартфоны ноября, – рейтинг AnTuTu

Популярный бенчмарк AnTuTu обнародовал свой традиционный рейтинг смартфонов, в котором эксперты отобрали самые продуктивные девайсы месяца, работающие на базе Android.

Интересно, что перечень значительно отличается от октябрьского рейтинга.

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Так, игровой смартфон Asus ROG Phone 2 (12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти) подвинул с первой строчки Vivo NEX 3 5G (8/56 ГБ). Новый лидер в рейтинге 496 662 балла.

(12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти) подвинул с первой строчки Vivo NEX 3 5G (8/56 ГБ). Новый лидер в рейтинге 496 662 балла. На втором месте – OnePlus 7T (8/256 ГБ). Он набрал 482 881 балл. Ранее на этой позиции был Vivo iQOO Pro 5G (12/256 ГБ).

(8/256 ГБ). Он набрал 482 881 балл. Ранее на этой позиции был Vivo iQOO Pro 5G (12/256 ГБ). Третье место после еще одного "убийцы флагманов" – OnePlus 7T Pro (12/256 ГБ). Его производительность оценили в 482 532 балла. Интересно, что ранее эту позицию занимал его "младший брат" OnePlus 7T.

(12/256 ГБ). Его производительность оценили в 482 532 балла. Интересно, что ранее эту позицию занимал его "младший брат" OnePlus 7T. Четвертая ступенька за Realme X2 Pro (12/256 ГБ). Эксперты оценили его производительность в 476 185 баллов.

(12/256 ГБ). Эксперты оценили его производительность в 476 185 баллов. Пятая позиция – за OnePlus 7 Pro (12/256 ГБ). В этом тестировании этот флагман набрал 465 246 баллов.

(12/256 ГБ). В этом тестировании этот флагман набрал 465 246 баллов. Еще один OnePlus – модель OnePlus 7 (8/265ГБ) набрал 455 587 баллов. Поэтому его поставили на 6 позицию в рейтинге самых продуктивных.



Самые продуктивные смартфоны ноября

Смартфон Redmi K20 Pro Premium Edition (12/512 ГБ) набрал в тестировании 452 783 балла. С таким показателем смартфон занимает 7 строчку рейтинга.

(12/512 ГБ) набрал в тестировании 452 783 балла. С таким показателем смартфон занимает 7 строчку рейтинга. На 8 позиции – ASUS Zenfone 6 2019 (6/128 ГБ) с показателем в 452 776 баллов.

(6/128 ГБ) с показателем в 452 776 баллов. Рейтинг самых продуктивных замыкают устройства от Samsung. На 9 месте – Samsung Galaxy Note10+ (12/256 ГБ), который набрал 449 659 баллов.

(12/256 ГБ), который набрал 449 659 баллов. А десятая позиция – за Samsung Galaxy Note10+ 5G (12/256 ГБ) – 443 858 баллов.

Что такое AnTuTu?Это китайский ресурс для тестирования производительности устройств. Чаще всего здесь проводят тестирование смартфонов и планшетов. И хотя кроме AnTuTu существуют много других тестов для проверки производительности девайсов. Но именно AnTuTu является наиболее популярным вариантом среди аналогичных программ.

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