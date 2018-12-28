Самые успешные игры 2018 года в Steam – рейтинг Valve

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Самые успешные игры 2018 года в Steam
Самые успешные игры 2018 года в Steam / Фото из свободных источников

Компания Valve опубликовала список лучших игр 2018 года в Steam. Проекты разделили среди пяти категорий: "Самые продаваемые игры", "Лучшие новинки", "Лидеры продаж виртуальной реальности", "Лучшие выпускники раннего доступа" и "Самые популярные игры".

Об этом сообщает Overclockers.

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В Топ-12 игр Steam с наибольшим доходом входят: PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V, Rocket League, Sid meier's Civilization VI, Tom clancy's Rainbow Six Siege, The Elder Scrolls Online , Warframe, Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey и Monster Hunter: World. В качестве дохода здесь учитывались не только продажи игры, но также внутриигровые покупки и дополнительный контент.

Рейтинг Valve
Самые продаваемые игры в Steam

Также Valve объявила список самых продаваемых проектов, выпущенных в 2018 году, разделив его на 12 частей, соответствующих каждому месяцу года. Ознакомиться с ним можно на этой странице. Перечень VR-бестселлеров представлен здесь.

Среди наиболее финансово успешных игр, что вышли из раннего доступа, оказались: Dead Cells, Conan Exiles, Rust, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, The Forest, Subnautica, Bless Online, Kenshi, RimWorld, Northgard, Wallpaper Engine и Chinese Parents.

Рейтинг Valve
Самые успешные игры из раннего доступа в Steam

В число проектов с самыми высокими показателями онлайн-игроков вошли: PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V, Tom clancy's Rainbow Six Siege, Warframe, Monster Hunter: World, Team Fortress 2, Path of Exile и Realm Royale.

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Теги: Техно Steam Игры
Источник: Техно
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