Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию

В 2018 году в мире смартфонов появилось много новых трендов, отрасль процессоров и видеокарт тоже не осталась в стороне от нововведений. Мир увидел множество интересных разработок, которые точно изменят ближайшее будущее, по крайней мере в своей области.

Техно 24 подготовил для вас несколько интересных разработок, о которых вы точно слышали и которые повлияют на будущее развитие своей отрасли.

"Дырявый" дисплей

В конце 2018 года компания Samsung представила революционную технологию изготовления дисплеев. Южнокорейский производитель решил отказаться от трендовой "челки", которую все так полюбили после выхода iPhone X, и от каплевидного выреза, который также стал очень популярным в 2018 году.

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Новые дисплеи Infinity-O, Infinity-V, Infinity-U демонстрируют, как могут выглядеть смартфоны в будущем. При использовании такого типа дисплея производитель прячет все сенсоры под экран, а под фронтальную камеру оставляют только маленькую дырочку в углу экрана.



Примеры вырезов под фронтальную камеру

Samsung уже представила устройство с использованием подобной технологии – Samsung Galaxy A8s. Смартфон стал первой моделью компании с экраном Infinity-O, то есть фронтальная камера размещена в круглом вырезе сбоку.

Устройство получило дисплей, диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей. Как рассказали разработчики, они прибегли к специальной технологии, чтобы камера не засвечивалась подсветкой экрана.

Hands on with the Honor View20. The selfie hole is *tiny*. pic.twitter.com/HX5c3p0G8k — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

Кроме того, подобная технология применима еще в одном устройстве, однако уже китайского производителя – Honor View 20.

Видеокарты NVIDIA RTX и технология трассировки лучей

Летом 2018 года компания NVIDIA представила долгожданную линейку потребительских видеокарт на базе архитектуры Turing. Новые графические адаптеры получили тензорные ядра, которые ранее были доступны только в профессиональных GPU для вычислений. Эти ядра позволяют обрабатывать пиксели в реальном времени, а не предусматривать вектор движения картинки, как при использовании традиционного сглаживания ТАА.

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Принцип работы технологии заключается в отслеживании луча источника освещения "с глаз" наблюдателя. При прохождении луча через объект алгоритм определяет количество света в каждой точке и цвет пикселя. Затем он генерирует дополнительные лучи в кадре для формирования отражений. При этом на экране просчитываются мягкие тени, преломления, отражения и даже отражения отражений. Для пользователя это выглядит как естественное освещение в реальности.



Графика в игре с использованием технологии NVIDIA RTX

Для снижения нагрузки на GPU применяется технология гибридного рендеринга – обработка геометрических моделей происходит с помощью растеризации, а с помощью трассировки лучей просчитываются только мягкие тени и отражения. В ходе презентации была продемонстрирована работа алгоритмов RTX в таких играх, как Shadow of the Tomb Raider, Metro: Exodus, Assetto Corsa Competizione, Battlefield V и других.

Презентация технологии NVIDIA RTX в новых видеокартах GeForce на базе архитектуры Turing – смотрите видео

Подробные характеристики новых видеокарт вы можете узнать в нашем материале.

Сканер отпечатков пальцев под дисплеем

В начале 2019 года уже мало кого удивишь сканером отпечатков, который встроен под дисплеем. Однако в начале 2018 года мало кто ожидал такой популярности новой технологии.

Первыми дактилоскоп под экран начали встраивать китайские производители. Однако даже они не отличались особой смелостью и, казалось, эта технология так и останется на этапе редких экспериментальных смартфонов.

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Уже к концу года все больше компаний начали активно использовать сканер под дисплеем и начали его совершенствовать. К примеру, производители уже заявили, что их смартфоны получат более чувствительный дактилоскоп, который сможет сканировать отпечатки даже через защитное стекло.



Как работает сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Процессор Apple A12X Bionic

На осенней презентации вместе с новыми iPhone и iPad компания Apple представила первые в мире 7-нанометровые SoC – A12 Bionic и A12X Bionic.

Процессор A12X Bionic получили новые мощные iPad Pro 2018. A12X – это модификация чипа A12, который получили iPhone нового поколения, и по утверждению Apple, он на 35% быстрее в одноядерных тестах и ​​на 90% быстрее в многоядерных тестах, чем его предшественник A10X.

A12X оснащен разработанным Apple 64-битным ARMv8-A восьмиядерным процессором с четырьмя высокопроизводительными ядрами Vortex и четырьмя энергосберегающими ядрами Tempest. Это первая система на кристалле компании Apple, оснащенная восьмиядерным процессором.



iP​ad Pro​ 2018 получил процессор A12X Bionic

Кроме того A12X имеет 7-ядерный графический процессор (GPU), разработанный Apple, который вдвое превосходит графическую производительность A10X. В A12X встроен сопроцессор движения M12.

Чип A12X включает в себя специализированное нейронное сетевое оборудование, компания Apple называет "Следующее поколение Neural Engine". Эта нейронная сеть аппаратного обеспечения, как и у A12, может выполнять до 5 триллионов операций в секунду.

Отметим, A12X производится компанией TSMC, с применением 7-нанометрового техпроцесса FinFET, и содержит 10 миллиардов транзисторов.

Процессор Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой 5G

На самом деле, Snapdragon 855 не стал особым по части использованного техпроцесса: к анонсу SoC от Qualcomm 7-нанометровое решение уже представили Apple (A12 Bionic) и Huawei (Kirin 980). Однако чип Snapdragon 855 первым в мире получил поддержку сетей пятого поколения.

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Новый процессор компании изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, а производством чипсета занимается компания TSMC, а не Samsung, которая изготовляла Snapdragon 845. Связано это с тем, что TSMC на месяц опережает Samsung в разработке 7-нанометровых решений.

Snapdragon 855 будет поддерживать 5G-сети благодаря модему Snapdragon X50. Однако из-за того, что на данный момент рынок находится в переходном состоянии, стандартную модификацию чипсета получит модем Snapdragon X24, который незначительно уступает 5G-решениям.



Первый в мире процессор с поддержкой 5G

Данный модем способен выдавать скорость загрузки до 2 Гбит в секунду, а скорость отдачи до 316 Мбит в секунду. К примеру, Snapdragon 845 с модемом X20 выдает 1,2 Гбит в секунду и 150 Мбит в секунду соответственно.

Результаты различных тестов, появившиеся в интернете, говорят о том, что решение Snapdragon 855 демонстрирует довольно высокую производительность. Например, процессор ставит рекорды в бенчмарках по оценке быстродействия на операциях, связанных с искусственным интеллектом. К слову, среди процессоров для смартфонов на операционной системе Android чип компании Qualcomm признан наиболее продуктивным, а среди всех SoC лидирует пока решение от Apple.

Больше узнать о Qualcomm Snapdragon 855 и как сети пятого поколения изменят интернет вы можете узнать в наших материалах.

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