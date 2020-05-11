Самый доступный 5G смартфон: Redmi K30 Racing Edition представили официально

Бренд Redmi представил обновленную версию смартфона K30 с приставкой Racing Edition. Главной особенностью гаджета стала платформа – он первым из коммерческих устройств получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 768G. При этом модель с крутым железом и продвинутой камерой стала одним из самых доступных 5G-решений на мобильном рынке.

24 канал подробно ознакомился с характеристиками гаджета и его особенностями.

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Конфигурация смартфона

Redmi K30 Racing Edition получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Процессор Snapdragon 768G оснащен встроенным двухдиапазонным 5G-модемом, при этом в сравнении с чипом Snapdragon 765G тактовая частота CPU выросла с 2,4 до 2,8 ГГц, а заявленная мощность встроенной графики – на 15%. Новинка представлена в единой конфигурации памяти 6/128 ГБ.

Смартфон Redmi K30 Racing Edition

На тыльной стороне корпуса смартфона установлены четыре модуля основной камеры с разрешением 64 (Sony IMX686), 8 (широкоугольные линзы), 5 (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). В экран устройства врезана двойная фронтальная камера, включающая сенсоры на 20 и 2 Мп. За разблокировку гаджета отвечает интегрированный в кнопку включения сканнер отпечатков пальцев.

Автономность и расширенные возможности

В Redmi K30 Racing Edition установлен аккумулятор емкостью 4500 мач, поддерживает быструю 30-ваттную зарядку. Производитель также добавил NFC-модуль и сохранил фирменную черту большинства смартфонов бренда – инфракрасный датчик для управления бытовыми устройствами. Кроме того, аппарат получил традиционный 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей 6,67 ", 2400x1080, 120 Гц

6,67 ", 2400x1080, 120 Гц Память Оперативная – 6 ГБ; Встроенная – 128 ГБ

Оперативная – 6 ГБ; Встроенная – 128 ГБ Камера Основная – 64 Мп+8 Мп+5 Мп+2 Мп; Фронтальная – 20 Мп+2 Мп.

Основная – 64 Мп+8 Мп+5 Мп+2 Мп; Фронтальная – 20 Мп+2 Мп. Операционная система Android 10 + MIUI 11

Android 10 + MIUI 11 Процессор Snapdragon 768G

Snapdragon 768G

Акумулятор 4500 мАг, быстрая зарядка 30 Вт

4500 мАг, быстрая зарядка 30 Вт

БезопасностьСканер отпечатков пальцев в кнопке включения

Цена

Стоимость Redmi K30 Racing Edition в Китае составляет 282 доллара.

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