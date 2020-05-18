Самый популярный смартфон на Android: какой модели продали больше всего

Проанализировав продажи смартфонов в первом квартале 2020 года эксперты определили, что самой популярной моделью на базе Android стал смартфон Samsung Galaxy A51.

Как свидетельствует исследование компании Strategy Analytics, на модель Galaxy A51 приходится 2,3% продаж всех смартфонов на глобальном рынке.

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Всего за первый квартал 2020 года компания Samsung отгрузила 6 миллионов моделей Galaxy A51. Интересно, что смартфон оказался популярным во всех регионах, особенно в Европе и Азии.

Другие популярные модели

На второй строчке оказался смартфон Xiaomi Redmi 8. На эту модель приходится 1,9% доли на рынке. Эта линейка особенно популярна в Индии и Китае.

Тройку лидеров замыкает еще одна модель от Samsung – это прошлогодний флагман Galaxy S20+ с результатом в 1,7%.

Далее в рейтинге такие модели:

Samsung Galaxy A10s (1,6%)

Xiaomi Redmi Note 8 (1,6%)

Samsung Galaxy A20s (1,4%).

Всего в первом квартале 2020 года продали 274,8 миллиона смартфонов. Это на 17% меньше, чем показатель в 2019 году. Падение продаж вполне ожидаемо, в связи с ситуацией с коронавирусом.



Самые популярные модели на Android в 2020 году / Strategy Analytics

Самая популярная модель в мире

При этом самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2020 года стал смартфон на iOS – iPhone 11.

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