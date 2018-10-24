Первый взгляд на iPhone Xr: видео распаковки

Новый смартфон iPhone Xr официально появится на украинском рынке 2 ноября. При этом украинский блогер Саша Ляпота уже получил новинку и устроил видеообзор.

Видео опубликовано на канале Keddr.com.

При этом на осмотр у блогера сразу все 6 цветов нового iPhone. Ведь именно многообразие цветов – одна из фишек iPhone Xr. Его можно приобрести в красном, коралловом, желтом, синем, белом и черном цветах.

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Кстати, iPhone Xr будет работать на топовом процессоре A12, который получили флагманы iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Что касается других характеристик, то iPhone Xr получил 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1792х828 точек. Задняя панель стеклянная, а корпус изготовлен из алюминия. Новинка получила защиту от воды по стандарту IP67 (в iPhone Xs – это IP68).

Также отличается от флагманов и камера – iPhone Xr получил одномодульную основную камеру с разрешением 12 Мп.

iPhone Xr: видеорозпакування

Как уверяют разработчики, iPhone Xr на одном заряде батареи будет работать на полтора часа дольше, чем iPhone 8 Plus.

Стоимость iPhone Xr стартует от 749 долларов (это около 20 200 гривен). Но сколько новинка будет стоить в Украине – пока неизвестно.

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