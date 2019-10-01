Самый дорогой корабль в игре Star Citizen раскупили за несколько секунд: детали

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Самый дорогой корабль в игре Star Citizen раскупили за несколько секунд
Самый дорогой корабль в игре Star Citizen раскупили за несколько секунд / Metro

Студия Cloud Imperium представила новый космической корабль в своей игре Star Citizen. Заметим, новинка стоит более 1 тысячи долларов, однако фанаты игры раскупили его всего за несколько секунд.

Цена. В базе виртуальных космических звездолетов Star Citizen появился свежий корабль под названием Origin 890 Jump по цене 1 130 долларов (около 27 400 гривен), сообщает Gamestar.

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Чем особенный корабль? Новинка не выделяется мощными боевыми умениями или маневренностью, зато это корабль премиум-сегмента с роскошным дизайном и оформлением внутренних помещений в стиле "лакшери".

В Origin 890 Jump есть кухня, медотсек, бассейн, лаундж-зона, огромный грузовой отсек и система климат-контроля.

Презентация корабля Origin 890 Jump – смотрите видео

Несмотря на столь высокий ценник, а это самый дорогой звездолет в игре, Origin 890 Jump раскупили буквально за несколько секунд после появления в местном магазине. По-видимому, количество новых премиум-кораблей было ограничено.

Что известно об игре Star Citizen?Это космический симулятор, который находится в разработке с 2012 года. Сейчас над игрой работает студия Cloud Imperium. Заметим, релиз игры планировали еще в 2017 году. А недавно стало известно, что сюжетная кампания появится в игре не раньше 2020 года.

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Теги: Техно Цены Игры
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