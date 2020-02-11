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"Самый опасный в мире" домен выставили на аукцион

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/ turkhackteam

Майк О'Коннор, один из первых инвесторов в области доменных имен, в 90-е владел очень популярными адресами, многие из которых впоследствии продал. Но одно на первый взгляд обычное доменное имя он выставил на продажу только сейчас, установив стартовую цену в 1,7 миллиона долларов. Продавец утверждает, что с учетом особенностей товара его цена не такая уж и большая.

Такие известные домены, как bar.com, cafes.com, pub.com, grill.com, place.com ушли с молотка уже давно. И только сейчас предприниматель выставил на аукцион доменное имя сorp.сом, сообщает gizmodo.

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Особенность домена сorp.com

Дело в том, что компьютеры под управлением версий Windows с поддержкой технологии Active Directory по умолчанию обращаются к домену corp, находясь в локальной сети. Если же такой ПК попадает в общественную сеть, то различные приложения продолжают обращаться по тому же адресу, раскрывая корпоративные данные стороннему серверу.

Речь идет о проблеме, известной как "коллизия пространства имен", когда доменные имена, предназначенные для использования исключительно во внутренней сети компании, в общем итоге пересекаются с доменами, которые находятся в открытом интернете,
– пояснил специалист по кибербезопасности Брайан Кребс.

По данным экспертов, владелец такого домена сможет подключиться к "бесконечному потоку конфиденциальной информации, включая адреса электронной почты и пароли крупных корпораций со всего мира. Сам О'Коннор надеется, что домен будет куплен корпорацией Microsoft, а не киберпреступниками или хакерскими группами.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Microsoft Интернет
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