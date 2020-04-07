Самый старый спутник на орбите Земли LES-5 снова заработал

Экспериментальный спутник Lincoln Experimental Satellite 5 (LES-5) запустили еще в 1967 году, и он проработал до 1972 года. Однако LES-5 снова подал сигнал, который обнаружил исследователь Скотт Тилли, занимающийся поиском "мертвых" спутников.

Что делают с "мертвыми" спутниками

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Когда срок эксплуатации спутника или космического зонда подходит к концу, аппарат либо выводят с орбиты, давая ему сгореть в атмосфере, либо оставляют. Иногда эти отключенные спутники возвращаются к жизни.

Такой спутник обнаружил Скотт Тилли. По его словам, находка, которая посылает сигнал на частоте 236,75 МГц, может оказаться самым старым спутником, который до сих пор работает.

Что известно о спутнике

LES-5 был создан лабораторией Массачусетского технологического института Lincoln Labs. Его запустили на орбиту в 1967 году и использовали для проверки военной связи.

Как пишет издание Golem.de, по сегодняшним меркам экспериментальный военный спутник примитивный. У него нет собственных двигателей, которые меняли бы его положение, только магнитные катушки, которые выравнивают спутник соответственно магнитному полю Земли. Восемь антенн, прикрепленных к спутнику, используются для связи. LES-5 посылает сигналы во всех направлениях, перпендикулярных направлению вращения.



LES-5

Благодаря простой концепции, которая не требует точной стабилизации положения, система не очень мощная, но чрезвычайно надежная, указывает Golem.de. Сначала спутник питался исключительно от солнечных батарей, а мощность передачи сигнала достигала 35 Вт.

Программа LES-5 закончилась в мае 1971 года. Тогда же спутник был переведен в постоянный режим ожидания. По информации Golem.de вполне вероятно, что старый спутник могла активировать какая-то неисправность. Пока неясно, насколько хорошо он работает и можно ли его снова отключить.

Вероятность того, что сигнал идет не от спутника

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Тилли Скотт, который записал сигнал, указывает в обсуждении в Twitter, что он не уверен, подает ли сигнал именно LES-5, поэтому он ждет, когда его солнечное затмение определит его точное местоположение.

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