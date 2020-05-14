Санкции США против Huawei продлили: к чему готовиться пользователям
Президент США Дональд Трамп таки продлил действие санкций против китайского техногигата Huawei. Сейчас действие распоряжения президент продлил до мая 2021 года.
Как передает издание The Verge, после введения санкций в 2019 году Huawei получала временные лицензии от Министерства торговли США, которые давали возможность компании поддерживать уже существующее оборудование.
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Срок действия последней лицензии истекает 15 мая. Однако, пока неизвестно, получит ли Huawei очередное продление временной лицензии.
Что известно о скандале Huawei и США
Весной 2019 года США внесли Huawei в "черный список " поставщиков. После этого президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничать с китайскими производителями. Со временем многие ограничения были сняты.
Однако, оставили в силе запрет на покупку иностранного оборудования. Также ряду американских компаний по-прежнему нужна специальная лицензия для торговли с Huawei. Наиболее болезненный для компании является прекращение сотрудничества с Google, ведь смартфоны компании работают на базе операционной системы Android.
К чему готовиться пользователям
На самом деле, продление санкций на пользователях не скажется. Владельцы смартфонов, которые появились до введения санкций, будут получать обновления ОС и пользоваться сервисами Google.
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На новых моделях установлены фирменный магазин приложений AppGallery, а также сервисы Huawei Mobile Services (HMS Core). Сейчас компания прилагает очень много усилий и средств в развитие своих фирменных сервисов, чтобы сделать пользование их смартфонами еще более комфортным.
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