Санкции против Huawei: пострадают ARM, Google и вся американская индустрия, – Герман Хаузер

Санкции, которые американские власти наложили на китайского производителя Huawei – это лишь начало. Далее может пострадать компания ARM, Google и в целом вся американская индустрия.

Об этом заявил основатель ARM Герман Хаузер, передает thisismoney. Как известно, из-за санкций ARM и Huawei приостановили сотрудничество.

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После того, как китайского производителя внесли в черный список, компания не может использовать любые технологии и компоненты американского происхождения. Но американские технологии используют у большинства международных компаний. Поэтому сотрудничество Huawei с неамериканскими компаниями также под угрозой. И эти другие компании тоже обеспокоены ситуацией.

Хаузер отмечает, что проблемы Huawei – лишь вершина айсберга. Беспокоит, в частности, то, что запрет вступил в силу без каких-либо весомых доказательств в отношении Huawei. Поэтому международные компании обеспокоены тем, что может произойти дальше.

Основатель ARM отмечает, что многие иностранные производители задумываются о том, чтобы ограничить использование американских технологий, чтобы избежать повторения аналогичной ситуации.

Это действительно повредит Huawei в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это будет невероятно губительно для всей американской индустрии. Все обсуждения, которые я веду с европейскими компаниями, касающиеся того, что они изучают свои продукты и думают о том, как исключить из них американские технологии, что ужасно печально и разрушительно,

– заявил Хаузер.

Что известно о конфликте с Huawei?

Недавно Министерство торговли США включило компанию в "черный список" и запретило деятельность на территории страны. После этого многие американские технологические компании заявили о приостановлении сотрудничества с китайским производителем. Среди них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance и SD Association. Microsoft удалила Huawei из списка партнеров.



Правда, позже производителю дали 90-дневную отсрочку, который заканчивается 19 августа. После этого компании грозит полный запрет на ведение бизнеса в США.

Что такое ARM?

Это британская корпорация – одна из крупнейших разработчиков и лицензиаров архитектуры 32-разрядных RISC-процессоров, ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах. Сейчас доля ARM – это примерно 75 % всех портативных 32-битных RISC процессоров.

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