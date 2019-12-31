Санкции США не работают: годовой доход Huawei вырос на 18%

Председатель правления Huawei, обратился с новогодним посланием к работникам компании, в котором оказалось немало интересного. Но самое главное – доход Huawei в 2019 году достиг отметки в 122 миллиарда долларов, что на 18% больше, чем доход за предыдущий год.

Получается, что санкции, наложенные администрацией США сначала на оборудование для развертывания сетей 5G, а затем и на смартфоны (пусть не прямо, а из-за запрета на работу Google с Huawei), не работают, отмечает TechCrunch.

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Почему санкции не повлияли на компанию

Во-первых, оборудование Huawei после многочисленных проверок допущено для развертывания сетей 5G в Европе. Во-вторых, несмотря на не самую лучшую ситуацию на рынке, суммарные продажи смартфонов Huawei достигли отметки в 240 миллионов штук. Для сравнения, за прошлый год их было продано 206 миллионов.

Но в Huawei смотрят на эти данные с очень сдержанным оптимизмом, ведь эти цифры ниже, чем первоначальные прогнозы, впрочем, бизнес остается стабильным. В следующем году, по словам топ-менеджера, компания сосредоточится на выживании. Но с такой финансовой подушкой можно выживать годами, если не десятилетиями. К тому же принятая ранее Huawei ставка на развитие Huawei Mobile Services (HMS), призванных заменить Google Mobile Services (GMS), может значительно поднять продажи смартфонов Huawei за пределами Китая.

Тестирование HMS

Huawei уже приступила к публичному бета-тестированию HMS в Китае – и это при том, что от их официального анонса до начала тестирования прошло всего три месяца. В следующем году HMS полноценно заработают на моделях, которые будут продаваться на внешних рынках. Это тоже следует из заявления Эрика Ксу.

Создание и развитие экосистемы HMS является необходимым условием для продаж смартфонов за рубежом. В 2020 году мы должны полностью построить экосистему HMS, поддержать продажи смартфонов за рубежом и способствовать инновациям партнеров по приложениям,

– заявил он.

В общем, в следующем году в Huawei появится реальная возможность серьезно побороться с Google, и очень интересно будет посмотреть, насколько эффектным окажется это соревнование. Если HMS будут приняты пользователями благосклонно, то компания сможет побить нынешний рекорд продаж. А вместе с ним и обновить рекорд дохода.

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