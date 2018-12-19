Сатурн уничтожает свои кольца

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Кольца исчезнут через 100 миллионов лет
Кольца исчезнут через 100 миллионов лет / universemagazine.com

Планета Сатурн потеряет все свои кольца уже через сто миллионов лет. Разрушение происходит из-за действия гравитации и магнитосферы планеты.

Об этом пишет Science Daily.

Дело в том, что дождь из ледяных частиц под действием магнитного поля приведет к исчезновению системы колец через 300 миллионов лет. Но падению вещества способствуют гравитационные силы, сокращает срок жизни колец еще на 200 миллионов лет.

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Как известно, кольца Сатурна состоят из частиц и фрагментов водяного льда, которые удерживаются силой притяжения газовой гиганты и своей орбитальной скоростью. Но немало факторов, таких как ультрафиолетовое излучение или столкновения с микрометеоритами приводят к тому, что частицы получают электрический заряд. На них начинает действовать магнитное поле планеты, и они проникают в атмосферу, где испаряются.

Как выяснили исследователи, кольца Сатурна образовались 100 миллионов лет назад, не так давно по сравнению с возрастом планеты в четыре миллиарда лет.

Что такое Сатурн?
Это шестая по удаленности от Солнца и вторая по размерам планета Солнечной системы. Сатурн быстро вращается вокруг своей оси с периодом — 10,23 часа. Сатурн обладает заметной систему колец, а также мощную атмосферу.

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Теги: Техно Сатурн Космос
Источник: Техно
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