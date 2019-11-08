Саундтреки к популярным играм номинировали на престижную премию
Многобюджетные игры уже превратились чуть ли не в отдельный вид искусства: разработчики вывели их на уровень фильмов. Поэтому на будущем событии Hollywood Music in Media Awards организаторы планируют вручить премию игре с лучшим саундтреком.
Организаторы премии Hollywood Music in Media Awards опубликовали список номинантов. Среди всех других категорий можно заметить три очень интересных: лучшая оригинальная музыка среди игр для PC и консолей, лучшая оригинальная песня в видеоигре, лучший саундтрек в мобильном тайтле.
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Лучшая оригинальная музыка:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Days Gone
- Layers of Fear II
- League of Legends
- Rend
- Undersea
Лучшая оригинальная песня:
- Days Gone – Hell or High Water
- Devil May Cry 5 – Devil Trigger
- Erica – Aria for Delphi
- Red Dead Redemption 2 – That's The Way It Is
- Resident Evil 2 Remake – Saudade
Песня из игры Red Dead Redemption 2 – смотрите видео
Лучшая оригинальная музыка (мобильные игры):
- Arena of Valor
- Call of Duty: Mobile
- Command & Conquer: Rivals
- The Elder Scrolls: Blades
- Honor of Kings 2.0
- Star Trek Fleet Command
Заметим, вручение престижной премии Hollywood Music in Media Awards состоится уже 20 ноября.
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