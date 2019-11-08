Саундтреки к популярным играм номинировали на престижную премию

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Саундтреки к популярным играм номинировали на престижную премию
Саундтреки к популярным играм номинировали на престижную премию / unsplash

Многобюджетные игры уже превратились чуть ли не в отдельный вид искусства: разработчики вывели их на уровень фильмов. Поэтому на будущем событии Hollywood Music in Media Awards организаторы планируют вручить премию игре с лучшим саундтреком.

Организаторы премии Hollywood Music in Media Awards опубликовали список номинантов. Среди всех других категорий можно заметить три очень интересных: лучшая оригинальная музыка среди игр для PC и консолей, лучшая оригинальная песня в видеоигре, лучший саундтрек в мобильном тайтле.

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Лучшая оригинальная музыка:

Лучшая оригинальная песня:

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Лучшая оригинальная музыка (мобильные игры):

  • Arena of Valor
  • Call of Duty: Mobile
  • Command & Conquer: Rivals
  • The Elder Scrolls: Blades
  • Honor of Kings 2.0
  • Star Trek Fleet Command

Заметим, вручение престижной премии Hollywood Music in Media Awards состоится уже 20 ноября.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Игры Музыка
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