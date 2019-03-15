Сбой в Facebook поднял трафик Pornhub

Сбой в работе Facebook и Instagram помог поднять рейтинг популярному порноресурсу Pornhub. За время, когда соцсети работали со сбоями, трафик порносайта вырос на 19%.

Интересно, что в поиске Pornhub запросы со словом "Instagram" выросли на 323%, а "Facebook" – на 221%. Это происходило как раз в период сбоя в работе соцсетей.

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Кстати, как сообщили на порносайте, это самый высокий прыжок в трафике с момента отключения YouTube в октябре 2018. Благодаря этому трафик на Pornhub поднялся на 21%.

Как вырос трафик Pornhub

Что касается знаменитостей, за которыми следят в Facebook и в Instagram, то запросы "Эмрата" (Эмили Ратаковски) вырос на 37%, а "Шей Митчелл" – на 29%.

Пользователи искали Facebook и Instagram

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Что случилось с Facebook?

Вечером 13 марта в пользователей по всему миру возникли проблемы с Facebook и Instagram. Пользователи не могли отправлять сообщения, загружать фото и тому подобное. Этот сбой уже назвали самым масштабным в истории социальных сетей с 2015 года.



По состоянию на 15 марта проблему почти решили, но все же существуют определенные неполадки в отдельных пользователей.

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