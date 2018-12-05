Сбой в Facebook: пользователей массово выбрасывает из аккаунтов

В социальной сети Facebook произошел массовый сбой –. пользователи жалуются, что их выбрасывает из аккаунтов, и появятся сообщения: «вы ввели неправильный пароль».

При этом, когда пользователи повторно вводят свой пароль – отображается такое же сообщение. Чтобы снова зайти в соцсеть, приходится восстанавливать пароль.

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Как видим, в ресурсе Downdetector, в Европе наблюдается сбой в работе Facebook. Больше всего проблем сейчас у пользователей из Британии, Германии, Франции, Польши, Чехии, Испании, Италии, Венгрии.

Такое сообщение видят пользователи

Задело и Украину. Как показывает карта, больше всего проблем с Facebook сейчас у киевлян.

Что стало причиной такого сбоя – пока ничего неизвестно.

Где возникли проблемы с Facebook

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